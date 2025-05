Finale de la Coupe de la CAF : La RSB d’un pas décidé vers une troisième étoile

23/05/2025

La finale retour de la Coupe de la Confédération CAF est prévue pour ce dimanche à partir de 14 heures au stade Anna à Zanzibar avec pour protagonistes le club tanzanien de Simba et le représentant du football national, la Renaissance Sportive de Berkane.



Au match aller disputé il y a une semaine au stade municipal à Berkane, la RSB s’était imposée sur le score de 2 à 0. Une avance qui permettra aux poulains de Mouine Chaâbani d’aborder ce second acte dans de bonnes dispositions mais ils doivent se méfier de cet adversaire qui, poussé par son public, tâchera de renverser la donne.



Arrivée dans la nuit de jeudi à vendredi à l’Ile de Zanzibar, l’équipe berkanie, au grand complet, devra effectuer deux séances d’entraînement en vue de peaufiner les ultimes réglages et être fin prêt le Jour J avec l’espoir de ravir un troisième trophée de la Coupe de la CAF, sachant que lors de la prochaine saison le club fera son baptême en Ligue des champions.



A propos de C1, la finale aller de cette prestigieuse épreuve continentale aura lieu ce samedi à 14 heures au Lucas Masterpieces Mocipe Stadium à Pretoria et opposera l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns à son homologue égyptienne de Pyramids, club où évoluent deux joueurs marocains, Mohamed Chibi et Walid El Karti.



T.R