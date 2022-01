La mauvaise passe de l’Algérie et le carton plein de la Tunisie

17/01/2022

L'Algérie (tenante du titre) a perdu face à la Guinée Equatoriale par 1 but à 0 (mi-temps 0-0), dimanche soir au stade de Japoma à Douala, lors de la 2è journée (groupe E) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football. Les Fennecs se sont fait surprendre en seconde période. Sur corner, Esteban Obiang reprend en taclant au second poteau le ballon et marque l'unique réalisation de la rencontre (70è). Dans l'autre match de cette poule, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par la Sierra Leone (2-2). Sébastien Haller a ouvert la marque pour les Eléphants à la 25è minute, avant que Musa Kamara n’égalise pour la Sierra Leone (55è). Nicolas Pépé a redonné l’avantage à la Côte d’Ivoire (65è), mais Alhadji Kamara a marqué le but de l’égalisation dans le temps additionnel (90+3è). Lors de la précédente journée, l'Algérie avait match nul (0-0) face à la Sierra Leone, alors que les Ivoiriens avaient pris le meilleur sur la Guinée Equatoriale (1-0). Au terme de cette journée, la Côte d'Ivoire est en tête de cette poule avec 4 points, devant la Guinée Equatoriale (3 pts). La Sierra Leone est troisième avec 2 unités, devant l'Algérie qui ferme la marche avec un seul point. Pour le compte de la seconde journée du groupe F, la Tunisie a largement battu la Mauritanie par 4 buts à 0, dimanche au stade de Limbé. Les buts des Tunisiens ont été signés Hamza Methlouthi (5è), Wahbi Khazri (9è, 66è) et Seifeddine Jaziri (67è). Les Tunisiens sont vite entrés dans le vif du sujet. Sur un ballon mal dégagé par la défense, Mathlouthi est absolument seul et réussit à ajuster Kamara d'une magnifique reprise de volée (5è). Quatre minutes plus tard, Ben Slimane décale Wahbi Khazri, qui frappe au premier poteau et trompe Kamara. En seconde période, Khazri marque son second but personnel (66è), avant que Seifeddine Jaziri, servi en profondeur par Khazri, ne scelle la victoire des siens (67è). A la faveur de cette victoire, les Aigles de Carthage (3 pts) ont ravivé leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale, après avoir perdu leur premier match face au Mali (0-1). Plus tôt dans la journée, le Mali et la Gambie n’ont pas pu se départager (1-1). Ibrahima Koné a ouvert la marque pour le Mali sur penalty à la 79ème minute, avant que Musa Barrow n’égalise à la 90ème minute, également sur penalty.