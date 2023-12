La NBA approuve la vente des Mavericks à un groupe de casinos

31/12/2023

La NBA a approuvé mercredi la vente par le milliardaire américain Mark Cuban de sa participation majoritaire dans l'équipe des Mavericks aux familles qui dirigent le groupe de casinos Las Vegas Sands Corporation.



Miriam Adelson, la veuve du magnat des casinos Sheldon Adelson disparu en 2021, est la principale actionnaire de la société, qui exploite de grands casinos à Singapour et à Macao, après avoir cédé ses actifs à Las Vegas.



Son gendre, Patrick Dumont, PDG de Las Vegas Sands corporation, va devenir le patron des Mavericks, a précisé la Ligue dans un communiqué, ajoutant que le processus de vente devrait avoir lieu avant la fin de la semaine.



Cette approbation des propriétaires de franchises NBA intervient près d'un mois après l'annonce de la transaction.

Mark Cuban, qui devrait recevoir 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) selon les médias américains, va conserver le contrôle opérationnel du club et il n'y a aucune indication que la franchise quitte Dallas.



En octobre, le magazine Forbes a valorisé les Mavericks au septième rang des trente clubs que compte la NBA, à 4,5 milliards de dollars (4,1 milliards d'euros).

Agé de 65 ans, Mark Cuban est devenu milliardaire lors de la revente de sa société à Yahoo en 1998 et, selon Forbes, sa fortune est d'environ 6,2 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros).



Passionné de basket-ball -- il assiste souvent aux matches des Mavericks -- il a acquis une participation majoritaire dans l'équipe en janvier 2000 pour 285 millions de dollars.

En 2022, il avait dévoilé son projet de nouvelle arène pour les Mavericks, qu'il souhaitait construire dans le cadre d'un casino, à condition que l'État du Texas légalise les jeux d'argent.