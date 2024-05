La FIFA lance un classement mondial de futsal. L’EN pointe au &ème rang

La FIFA lance un classement mondial de futsal

07/05/2024





La première place revient au Brésil (1568,41 pts), devant le Portugal (1527,61 pts) et l’Espagne (1514,42 pts). Les hommes de Hicham Dguig, qui viennent de remporter leur 3ème Coupe d’Afrique des nations de la discipline, comptent un total de 1430,55 points.



Le futsal a connu une croissance exponentielle ces dernières années, au point que la création de ce classement peut être considérée comme une évolution naturelle, écrit l’instance faitière du ballon rond mondial, ajoutant qu'il s'agit en outre d'une grande innovation puisque, pour la première fois, les classements masculin et féminin sont inaugurés en même temps. Le tirage au sort de la Coupe du monde est prévu le 26 courant à Samarkand L’édition inaugurale de ces deux classements s’appuie sur des statistiques issues de plus de 4600 matches internationaux "A". La FIFA définit comme match international "A" tout match entre deux associations membres de la FIFA pour lequel les deux associations membres alignent leur première équipe représentative (sélection "A").



Le nouveau système servira également à désigner les têtes de série lors des prochaines éditions de la Coupe du monde de futsal, notamment, comme annoncé récemment, lors du tirage au sort du Mondial Ouzbékistan-2024. Il sera également mis à contribution pour la procédure de qualification. Enfin, il permettra de réunir des données complètes et cohérentes sur les associations membres, conformément au règlement des matches internationaux de la FIFA, conclut la FIFA.



Par ailleurs, Le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde de futsal (Ouzbékistan-2024) aura lieu, le 26 mai courant, dans la ville ouzbèke de Samarkand.

Vingt-quatre équipes participeront à cette Coupe du monde, qui se déroulera du 14 septembre au 6 octobre prochains dans trois villes d'Ouzbékistan (Tachkent, Andijan et Bukhara).



Le Maroc, sacré champion d'Afrique le 21 avril pour la 3ème fois consécutive, prendra part à cette compétition internationale avec de grandes ambitions, après avoir fait forte impression lors de la CAN à domicile.

Lors de la précédente édition du Mondial de futsal en 2021, en Lituanie, le Maroc s'était hissé jusqu'en quarts finale où il s'était incliné de justesse contre le Brésil (1-0).



Les 24 équipes en lice pour la Coupe du monde de futsal 2024 sont l'Afghanistan, l'Angola, l'Argentine, le Brésil, le Costa Rica, la Croatie, Cuba, l'Espagne, la France, le Guatemala, l'Iran, le Kazakhstan, la Libye, le Maroc, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Panama, le Paraguay, le Portugal, le Tadjikistan, la Thaïlande, l'Ukraine et le Venezuela.

Divers

Muay thaï

Les Associations "Al Khouloud" de Salé (garçons) et "Ziyat Gym" d’Ain El Aouda (filles) ont remporté le titre du championnat national de muay thaï des 14 et 15 ans, organisé à la salle couverte Sitel El Aissaoui de Rabat.



L’Association "Al Khouloud" de Salé a été sacrée lors de ce championnat, organisé par la Fédération Royale marocaine de kick boxing, muay thaï, savate et disciplines assimilées, après avoir décroché deux médailles en or, une en argent et une en bronze, devant l’Association "Fight club" de Rabat (2 or, 1 argent) et l’Association "Académie Tayek" de Casablanca (2 or, 1 bronze).



L’association "Ziyat Gym" s’est imposée chez les filles avec deux médailles en or, devançant l’Association "Avenir Dar Asslouji" de Sidi Kacem (1 or, 3 argent, 1 bronze) et l’Association "Fight club" de Rabat (1 or, 1 argent et 1 bronze).



VTT



La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) et la Confédération africaine de la discipline (CAC) organisent, les 11 et 12 mai dans la forêt de Bouskoura à Casablanca, la 16ème édition du championnat d'Afrique de VTT (Vélo Tout-Terrain) sous le signe "Le Maroc et l'Afrique, une seule entité".



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive africaine comprend les épreuves du cross-country olympique (XCO) et de cross-country sur circuit court (XCC), avec la participation des meilleurs vététistes représentant 12 pays (Maroc, Afrique du Sud, Namibie, Iles Comores, Iles Maurice, Soudan du Sud, Rwanda, Kenya, Nigeria, Lesotho, Zimbabwe et Côte d'Ivoire), indique un communiqué des organisateurs.



Ce championnat africain, qui coïncidera avec les célébrations du 21ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, constitue une étape cruciale en vue de la qualification aux prochains Jeux olympiques (Paris-2024), poursuit la même source, notant que cette compétition connaîtra l'engagement des meilleurs cyclistes spécialisés en VTT chez les seniors et juniors (garçons et filles), qui disputeront des épreuves combinant vitesse, technique et endurance.



En marge de cet évènement, deux sessions de formation sont prévues sous la supervision de l'Union cycliste internationale (UCI), la première étant réservée aux entraîneurs et coureurs (16 bénéficiaires), tandis que la seconde profitera à 10 juges africains, dont quatre marocains.