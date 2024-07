La Caravane nationale de sport de masse fait escale à Marrakech

23/07/2024

La Caravane nationale de sport de masse a fait escale, dimanche, à Marrakech, avec au menu l’organisation d’une course sur route, qui a sillonné des artères de la cité ocre, sur une distance de 3 km.



Cette course sur route a connu un grand engouement de la part des participants de différentes tranches d'âge, venus témoigner leur adhésion aux nobles objectifs de cette caravane nationale.



Organisée par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, cette manifestation sportive prévoit notamment des activités sportives, éducatives et de loisirs, ainsi que des ateliers dans différentes disciplines sportives individuelles et collectives.



Le programme de cette caravane comprendra également des jeux traditionnels que la Fédération veille à préserver et à valoriser, étant donné qu'il s'agit d'un riche héritage culturel immatériel, outre des compétitions de course et de marche.



Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la FRMSPT, Mohamed Nouama, a souligné que cette caravane s’inscrit dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, une fête nationale si chère à l'ensemble des Marocains, relevant que le programme de cette caravane comporte des activités variées dans le but de diffuser la culture de la pratique du sport parmi les différentes tranches d'âge, étant donné que les sports de base sont le point de départ des sports de compétition et de haut niveau.



Dans ce contexte, il a souligné que l’étape de Marrakech a été une réussite en termes de participation et d'organisation grâce aux efforts déployés par tous les intervenants, dont les autorités locales, les conseils élus et les acteurs sportifs locaux.



Organisée sous le thème "Le sport de masse, une condition essentielle pour l'édification d'une société saine", sous l'égide du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, cette caravane sera aussi marquée par l'organisation d'activités dans des établissements pénitentiaires en vertu de la convention de partenariat conclue entre la FRMSPT et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, pour permettre aux pensionnaires de ces établissements de pratiquer des activités sportives et physiques et faciliter ensuite leur réintégration dans la société.



La Caravane nationale de sport de masse se poursuivra dans la commune de Rfala à la province d'Azilal, arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca, Errachidia, Berkane, Meknès et Ksar Sghir, avant l'arrivée à Rabat le 5 août.