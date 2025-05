CAN U20 : La sélection marocaine défaite en finale par l’Afrique du Sud

19/05/2025

La sélection marocaine des moins de 20 ans de football a dominé la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U20), mais l’a perdue face à l’équipe sud-africaine par 1 but à 0, dimanche au Caire.



L’unique but de la rencontre a été inscrit par Gomolemo Kekana (70e) contre le cours du jeu, sur un long dégagement du gardien de but Fletcher Lowe.



Ce but est intervenu à un moment critique du match, alors que les Lionceaux de l’Atlas, qui semblaient avoir totalement maîtrisé la partie, étaient plus proches de l’ouverture du score.

Cette domination marocaine était le fruit d’une âpre bataille au milieu de terrain, que les hommes de Mohamed Ouahbi ont fini par remporter, pour priver les Sud-Africains de solutions et s’offrir les occasions les plus nettes de but.



Toutefois, malgré leurs efforts, les Lionceaux de l’Atlas ont buté sur une équipe sud-africaine ultra défensive, qui cherchait à faire la différence sur des contre-attaques rapides.

La troisième place est revenue à la sélection nigériane, qui a battu son homologue égyptienne par 4 tirs au but à 1 (temps réglementaire 1-1).



Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la phase finale du Mondial U20 qui aura lieu du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili.