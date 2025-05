Plus de 2.500 participants à la 9ème course aux rythmes des musiques sacrées à Fès

Plus de 2.500 athlètes, professionnels et amateurs ont pris part, samedi à Fès, à la 9ème édition de la course aux rythmes des musiques sacrées, dans une ambiance festive mêlant sport, patrimoine et cohésion sociale au cœur de la capitale spirituelle du Royaume.



Organisée par l’Association Fès-Saïss, en marge de la 28ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde, cette course de 10 km a rassemblé des coureurs venus de toutes les régions du Royaume, avec la participation de figures emblématiques du sport national.



Cette manifestation sportive a été marquée par la mobilisation des jeunes à travers les universités, les établissements scolaires et les lycées, dans une dynamique valorisant le sport comme levier de développement humain.



Dans une déclaration à la MAP, Nawal El Moutawakel, ancienne athlète et championne olympique, s’est félicitée de la tenue de cette manifestation sportive "d’envergure internationale", saluant la forte présence d’athlètes nationaux de renom.



Le champion olympique Soufiane El Bakkali a exprimé sa joie d’assister à cette édition, mettant en avant le plaisir de retrouver des amis athlètes et de voir autant d’engouement autour de la course. Il a salué l’organisation "réussie", tout en formulant le souhait de voir cet événement grandir et faire émerger de nouveaux talents.



Pour Hassan Slighoua, président de l’Association Fès-Saïss, cette 9ème édition est un franc succès au vu de la présence de champions de renom et l’implication des autorités, saluant une course populaire qui a réuni petits et grands, contribuant à promouvoir l’image de la ville de Fès.



Mustapha Akkaoui, vainqueur de la course 10 km hommes, a salué quant à lui l’excellente organisation de la course et la qualité du parcours, soulignant le niveau relevé de la compétition.



De son côté, Kaoutar Farkoussi, qui a remporté l’épreuve féminine, a qualifié la course d’intense, mettant en avant la beauté du parcours qui a permis de découvrir les monuments emblématiques de Fès, tout en saluant la forte présence du public tout au long du tracé.



L’événement a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage aux femmes de la diaspora marocaine qui ont entrepris une marche symbolique entre Fès et Laâyoune à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte. Ce geste fort, empreint de patriotisme, a été salué par les participants comme un symbole de fierté de la nation et d’appartenance.



Plusieurs associations sportives ont également été récompensées pour leur engagement et leur contribution au développement local, dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Ces distinctions ont mis en lumière leur rôle actif dans la promotion de la jeunesse et de la pratique sportive.



Cette course de 10 km s’inscrit dans une dynamique nationale de promotion du sport comme vecteur de cohésion sociale, de développement humain et de rayonnement territorial.