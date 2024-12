La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

26/12/2024

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,47% à 14.680,57 points (pts).



Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,55% à 1.186,05 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, s'adjugeait 0,34% à 1.036,7 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,97% à 1.494,5 pts, rapporte la MAP.



Aux valeurs individuelles, CTM (+6% à 795 DH), Maghreb Oxygène (+3,18% à 257,9 DH), CFG Bank (+3,14% à 219,8 DH), Mutandis (+3,03% à 303,95 DH) et M2M Group (+3% à 550 DH) réalisaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Stroc Industrie (-7,83% à 41,29 DH), HPS (-1,71% à 556,1 DH), Immorente Invest (-1,62% à 90,5 DH), AtlantaSanad (-1,54% à 128 DH) et Involys (-0,89% à 98,97 DH).



La veille, le MASI avait terminé sur une perte de 0,16%.