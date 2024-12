La Bourse de Casablanca démarre en bonne mine

16/12/2024

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,51% à 14.779,67 points (pts).



Au début de cette séance, marquée par la première cotation du groupe CMGP (Compagnie Marocaine de Goute a Goute et de Pompage), le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,6% à 1.200,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, se bonifiait de 0,47% à 1.049,02 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,3% à 1.485,21 pts.



Aux valeurs individuelles, Cartier Saada (+3,48% à 34,2 DH), Résidences Dar Saada (+3,16% à 81,35 DH), Involys (+3,04% à 98,99 DH), Cosumar (+2,78% à 196 DH) et Sonasid (+2,54% à 964,9 DH) réalisaient les meilleures performances.



A l'opposé, les plus fortes baisses étaient enregistrées par M2M Group (-8,78% à 503,1 DH), Stokvis Nord Afrique (-6,31% à 15,45 DH), Ib Maroc.com (-4,32% à 33,01 DH), SMI (-3% à 2.008 DH) et Aluminium du Maroc (-2,84% à 1.402 DH).



Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,18%.