L'inflation à 0,9% en 2024

14/01/2025

L’inflation aurait nettement reflué en 2024 pour se situer aux alentours de +0,9%, après avoir atteint +6,1% en 2023, dans le sillage du repli de l’inflation alimentaire, selon le Haut-Commissariat au plan (HCP).



L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix soumis à l’intervention de l’Etat et les produits à prix volatils, se serait établie, également, à un niveau nettement inférieur, en comparaison au taux enregistré en 2023, soit +2,4%, au lieu de +5,9%, indique le HCP dans son récent point de conjoncture.



Au quatrième trimestre 2024, la hausse des prix à la consommation se serait établie à +0,7% en variation annuelle, marquant un net ralentissement par rapport à +1,3% enregistré au troisième trimestre, relève le HCP.



Cette évolution aurait, à la fois, reflété le reflux des prix des produits non-alimentaires à +0,7%, au lieu de +1,4% un trimestre auparavant et la baisse de ceux des produits alimentaires, passant à +0,7%, après +1%, explique la même source.



A l’inverse, rapporte la MAP, l’inflation sous-jacente aurait légèrement augmenté, s’établissant à +2,5%, après +2,3% un trimestre plus tôt. Ce léger regain traduirait principalement la progression prolongée de sa composante alimentaire dans la lignée de la hausse des prix des viandes.



Le reflux de l’inflation non-alimentaire au quatrième trimestre 2024 proviendrait, surtout, de la baisse des prix de l’énergie, dont la contribution à l’évolution de l’indice global aurait fléchi de 0,4 point par rapport au trimestre précédent, sous l’effet du repli des prix des produits pétroliers à l’international.



Ces derniers auraient bénéficié de la faiblesse de la demande mondiale, en particulier celle de la Chine, en combinaison à des perspectives d’une offre excédentaire.



Au niveau des prix des produits alimentaires, le ralentissement aurait été attribuable à la poursuite de la baisse des prix des produits frais, atteignant 8% au quatrième trimestre 2024 sur un an.