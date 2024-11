L'industrie au T3-2024: l'essentiel de l'enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib

03/11/2024

Voici l'essentiel du bulletin de Bank Al-Maghrib (BAM) sur les résultats trimestriels de son enquête de conjoncture dans l'industrie au titre du troisième trimestre 2024 :



- Un climat des affaires qualifié de "normal" par 72% des entreprises et de "défavorable" par 19% d’entre elles.



- Des conditions de production caractérisées par un approvisionnement en matières premières jugé "normal" selon 91% des industriels et "difficile" selon 8% d’entre eux. - Les principaux freins limitant le développement de la production sont, selon les entreprises, l’insuffisance de la demande, l’accentuation de la concurrence particulièrement celle du secteur informel et les coûts élevés des intrants.



- Des effectifs employés en stagnation selon 80% des patrons et en hausse selon 16%. Pour le troisième trimestre de 2024, 82% des industriels s’attendent à une stagnation des effectifs et 14% à une hausse. - Des coûts unitaires de production en hausse dans toutes les branches d’activité.



- Une situation de trésorerie qualifiée de "normale" par 85% des entreprises et de «difficile» par 14% d’entre elles. - Un accès au financement bancaire jugé "normal" par les entreprises.



- Un coût du crédit en stagnation selon 83% des entreprises et en hausse selon 12% d’entre elles. - Des dépenses d’investissement en hausse selon les industriels. Ces dépenses auraient été financées à hauteur de 69% par des fonds propres et 31% par crédit. Pour les trois prochains mois, 54% des industriels anticipent une stagnation des dépenses d’investissement et 28% une hausse.