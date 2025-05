L’ONEE annonce la mise en service de la ligne d’alimentation électrique du complexe portuaire Nador West Med

27/05/2025

Dans le cadre du projet stratégique d’alimentation électrique du complexe portuaire Nador West Med (NWM), l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient de procéder à la mise sous tension, avec succès, de la première ligne 225 kV reliant le poste 225/60kV de Selouane au site de Nador West Med.



D’une longueur de 31 kilomètres, cette ligne à très haute tension constitue un maillon essentiel du dispositif principal d’alimentation électrique du nouveau port Nador West Med, précise l’ONEE dans un communiqué.



Sa réalisation a mobilisé d’importants moyens humains et techniques ainsi que l’appui efficace des autorités locales, ce qui a permis de réaliser l’ouvrage dans les délais impartis, explique la même source.



Cette nouvelle ligne, qui permettra d’alimenter l’usine de fabrication des pâles d’éoliennes AEOLON, premier industriel à s’installer au niveau du Port NWM, s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet d’alimentation électrique du complexe portuaire, mené par l’ONEE, rapporte la MAP.



Ces infrastructures permettront de satisfaire durablement les besoins en énergie électrique aussi bien du complexe portuaire que des futures industries qui s’y implanteront, constituant ainsi un levier majeur pour le développement économique de la région orientale et du Royaume, note le communiqué.