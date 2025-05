L'industrie, les services et la reprise agricole soutiennent la croissance en 2025 et 2026

Perspectives économiques pour le Maroc

27/05/2025

La croissance de l'économie nationale atteindrait 3,5% en 2025 et 3,6% en 2026, grâce aux avancées dans l'industrie et les services, et à la reprise du secteur agricole après plusieurs années de sécheresse, a indiqué, lundi à Casablanca, Luis Dalmau Taules, économiste Afrique & Moyen-Orient chez Allianz Trade.



M. Dalmau Taules, qui animait une conférence organisée par Allianz Trade au Maroc pour discuter des dernières perspectives économiques mondiales et marocaines, a présenté les défis économiques actuels, en mettant en lumière l'incertitude persistante causée par la politique commerciale des Etats-Unis, qui continue de perturber le commerce mondial.



Réunissant des journalistes de la presse marocaine, cette conférence a été l'occasion de souligner que l'impact direct de la guerre commerciale sur le Maroc est limité en raison de la faible exposition des exportations marocaines au marché américain et de l'exclusion des engrais de l'augmentation des tarifs. Cependant, il pourrait y avoir un impact plus important par l'exposition indirecte du marché marocain aux Etats-Unis via l'économie européenne, rapporte la MAP.



Les efforts de relocalisation des entreprises européennes pour réduire les risques liés à la Chine et aux Etats-Unis peuvent bénéficier au Maroc, en le positionnant potentiellement comme un hub clé de relocalisation pour accéder au marché européen à des coûts plus bas que ceux en Europe.



Le secteur automobile, en pleine expansion, pourrait profiter particulièrement de ces efforts de relocalisation des chaînes de valeur, notamment de la part d'acteurs chinois.

De plus, les ports marocains, dont celui de Casablanca, ont tiré parti des perturbations du trafic maritime international, notamment la fermeture temporaire du canal de Suez. Avec les investissements adéquats, ces infrastructures pourraient devenir des hubs commerciaux mondiaux connectant l'Europe, l'Afrique, l'Asie et les Amériques.



Le tourisme, quant à lui, poursuit son essor. Les arrivées internationales ont atteint un niveau record en 2024, tendance appelée à se renforcer en 2025, consolidant la place du Maroc comme destination majeure du tourisme mondial.



Cette conférence a été également l'occasion de jeter la lumière sur la récente enquête d'Allianz Trade qui a été menée auprès de 4.500 exportateurs dans neuf pays représentant 60% du PIB mondial. Cette enquête révèle que 60% des entreprises prévoient un impact négatif de la guerre commerciale et 45% anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires à l'export.



Pour faire face à ces tensions, les entreprises adoptent des stratégies de "friendshoring", diversifiant leurs partenaires commerciaux et reconfigurant leurs chaînes logistiques. Elles explorent aussi des itinéraires maritimes alternatifs pour maîtriser les coûts douaniers.

Le découplage entre les Etats-Unis et la Chine se poursuit, stimulant l'intérêt pour l'Europe et l'Amérique latine comme alternatives commerciales viables.



Allianz Trade est le leader mondial de l'assurance-crédit commercial et un spécialiste reconnu dans les domaines de la caution, des recouvrements, du crédit commercial structuré et du risque politique. Son réseau d'intelligence propriétaire repose sur un accès instantané aux données de plus de 289 millions d'entreprises.



Basé à Paris, Allianz Trade est présent dans plus de 40 pays avec 5.800 employés. En 2024, son chiffre d'affaires consolidé était de 3,8 milliards d'euros et les transactions commerciales mondiales assurées représentaient 1.400 milliards d'euros d'exposition.