L’OCK s’offre la RSB et les avant-postes de la Botola

Place au classiqueWAC-ASFAR

28/04/2022

Devant des tribunes archicombles, l'Olympique Club de Khouribga a croisé le fer avec la Renaissance sportive de Berkane, au complexe OCP, lors d’un match comptant pour la mise à jour de la 21ème journée de la Botola Pro Inwi. La rencontre, amplement disputée, s’est soldée par la victoire des Phosphatiers par un but à zéro.



Dès l’entame du match, moral au beau fixe, les locaux, applaudis par leurs supporters, se portent à l’attaque, toutefois, ils se heurtent à une défense soudée des visiteurs. La plupart du temps, la balle se joue au milieu du terrain.



Par contre, la créativité était présente au niveau des tribunes du stade, les vingt-deux protagonistes étant presque absents en première mi-temps, à l'exception de quelques rares occasions loupées lamentablement par manque de concentration, notamment le ballon du Botswanais Tumisang Orebonye, qui a été bloqué par le gardien berkani Hamza Hamiani.



Le rythme du match s'est accéléré en deuxième mi-temps, les visiteurs ayant failli ouvrir le score grâce à un tir de Hamza Regragui, contré vaillamment par le portier Ferni. La rencontre change de physionomie et on assiste à du bon football, avec des phases de jeu agréables de part et d’autre.



L'Olympique de Khouribga a réussi à atteindre le but des Orangers, après un pressing constant, à la 82’, sur une passe croisée de Benchrifa, dont la trajectoire a été déviée par le défenseur Youssoufou Dayo. Orebonye en a profité pour ouvrir le score, au grand bonheur des supporters khouribguis.



Suite à ce résultat, les Phosphatiers occupent la cinquième place (30 points), tandis que le compteur des visiteurs s'est figé à 28 points à la dixième place.



Toujours à propos de la RSB, il devra accueillir ce samedi à partir de 22 heures au stade municipal à Berkane, l’équipe de la Jeunesse Sportive de Soualem, match comptant pour la mise à jour (22ème journée) de la Botola.



Pour le compte de cette même journée, jeudi, le FUS devait affronter à huis clos le Raja, alors que vendredi, place au classique du championnat entre le Wydad et l’ASFAR. Cette opposition prévue au complexe sportif Mohammed V, dont le coup d’envoi sera donné à 22 heures, s’annonce sous deux bons auspices, puisque le Wydad n’aura d’yeux que pour la victoire en vue de conforter son statut de leader, alors que l’ASFAR, qui reste sur un carton aux dépens de l’IRT, cherchera à confirmer face à un gros morceau et à préserver sa place dans le podium.



Chouaib Sahnoun