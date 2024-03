L’EN féminine U17 en stage de préparation à Maâmora

31/03/2024

La sélection marocaine féminine des moins de 17 ans de football effectue, du 31 mars au 9 avril, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora (banlieue de Salé), indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



En prévision de ce rassemblement, l’entraineur Youness Rabie a convoqué 29 joueuses, issues de clubs nationaux et européens, dans l’objectif de préparer les prochaines échéances.



Voici la liste des joueuses convoquées: Ines El Idrissi (Helias EA Guingamp/France), Siham Bouhouch (RC Strasbourg/France), Maria Fodil (Fc Metz/France), Ines Aboucharif (Nimes Olympique/France), Sofia Meziane (Montpellier HSC/France), Awatif El Ghazouani (Paris FC/France), Nassira Akachar (FC Skillz/Pays-bas), Salma Senhaji (Sochaux/France), Ghita Haouzi (Susa Academy/Autriche), Amira Kallouch (Eintracht Frankfurt/Allemagne), Lina Mokhtar Jamai (LOSC Lille/France),

Safaa Ait Ouih (Sochaux/France), Fatima Zahra El Jebraoui (AS FAR), Rim Chitbi (Centre Chippo),

Najwa Zaaboul (Club Union Rahma Sportif), Maryame Rahmoune (Montpellier HSC/France),

Jade Mokhtari (OGC Nice/France), Wafae Bentahri (AS FAR), Yassmine Sioui (Jawharat Najm Larache), Soukaina Medyouni (Hilal Nador), Laila Boushaba (Ajax Amsterdam/Pays-bas), Chaimae Boughazi (RCD Espanyol/Espagne), Romaissa Ihssan (ES Trinite/France), Oumaima Bouzekri (GPSO 92 Issy/France), Salma Dannoun (Amsterdamsche FC/Pays-bas), Jasmine Saghri (Rueil Malmaison/France), Dunia Dahmouni Lamouajed (Orzan SD/Espagne), Melek Hader (Utrecht FC/Pays-bas) et Dina Nassira Haizoun (Utrecht FC/Pays-bas).

Divers

Futsal

La sélection marocaine (B) de futsal a fait match nul face à son homologue vietnamienne (A), 3 buts partout, samedi dans le cadre d'un tournoi amical organisé au Vietnam.



Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Abdellah Mottaki, Mouad Sena et Raid Sbae Boutraba.



Pour son deuxième match dans le cadre de ce tournoi international, la sélection marocaine devait retrouver dimanche la Nouvelle Zélande.



Beach-soccer

La sélection marocaine de beach soccer a battu, vendredi, son homologue salvadorienne par 3 buts à 2, pour le compte du Salvador Beach Soccer Cup 2024.



Les buts du Maroc ont été inscrits par Driss Ghannam, auteur d’un doublé, et Reda Zahraoui.



Les deux prochains adversaires du Maroc lors de ce tournoi, organisé à Costa Del Sol au Salvador, sont, respectivement, la Suisse et les Etats-Unis.



Escrime

L'escrimeur marocain Houssam El Kord a décroché son billet de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris-2024, a annoncé, samedi, le Comité national olympique marocain (CNOM).



Il s'agit de la deuxième qualification de l'escrimeur marocain aux Jeux Olympiques après Tokyo-2020.



A ce jour, le Maroc est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris-2024 dans 13 disciplines sportives : l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le breakdance, le canoë-kayak, le cyclisme, le football, le surf, le taekwondo, le tir sportif, les sports équestres, la lutte et l'escrime.