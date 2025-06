Le complexe sportif de Fès désormais opérationnel à 100%

04/06/2025

Le complexe sportif de Fès est désormais "pleinement opérationnel" et prêt à accueillir les grandes manifestations sportives, a annoncé, lundi à Fès, Mohammed Anass Erghouni, directeur régional de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements Sportifs (SONARGES) à Fès-Meknès et directeur du complexe sportif de Fès.



Cette annonce, faite lors d’une conférence de presse suivie d’une visite guidée organisée pour dévoiler le nouveau visage du complexe, intervient alors que le complexe sportif de Fès s’apprête à accueillir l’équipe nationale pour deux rencontres, d’abord contre la Tunisie le 6 juin puis contre le Bénin le 9 juin.



M. Erghouni a souligné que la réalisation de ce complexe intervient conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI et grâce à la synergie et l'implication de plusieurs intervenants, notamment le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère des Finances, la Fédération Royale marocaine de football, la wilaya de Fès-Meknès, l'ensemble des autorités compétentes, la SONARGES, ainsi que l'Agence nationale de l'équipement public (ANEP), maître d'ouvrage délégué du projet.



Le directeur régional de la SONARGES, maître d'ouvrage principal, a précisé que la réhabilitation du complexe a nécessité environ 13 mois de travaux intensifs. Le projet a mobilisé exclusivement des entreprises, un bureau d'études et un bureau d'architecture marocains. Plus de 7000 ouvriers marocains, principalement originaires de la ville de Fès, ont contribué à plus de 7 millions d'heures de travail.



Le stade rénové dispose d'une capacité d'accueil de 35.000 spectateurs, répartis selon une configuration moderne incluant 12 sièges officiels, 207 places VVIP, 800 places VIP, 92 Skyboxes Hospitality et 198 sièges dédiés aux médias. L'infrastructure comprend également quatre vestiaires et une salle de conférences, répondant aux standards internationaux requis pour l'organisation de compétitions de haut niveau.



M. Erghouni a mis en avant que le complexe sportif de Fès se distingue par sa capacité "opérationnelle exceptionnelle", conçue pour accueillir jusqu'à deux matches dans la même journée grâce à une organisation logistique optimisée des espaces et des flux.



En matière de sécurité, le responsable a expliqué que le complexe s'appuie sur un système de surveillance de pointe comprenant plus de 520 caméras réparties stratégiquement sur l'ensemble du site. Ces équipements incluent des caméras PTZ (Pan-Tilt-Zoom), dotées de technologies de reconnaissance faciale permettant le suivi automatisé d'individus à travers le réseau de surveillance, ainsi que des systèmes de reconnaissance de plaques d'immatriculation.



Cette infrastructure sécuritaire connectée avec les services de la DGSN garantit, selon lui, un niveau de protection conforme aux standards internationaux les plus stricts pour les manifestations sportives de grande envergure.



Dans une déclaration à la MAP, l’architecte du groupement chargé de la rénovation du complexe, Rachid Andaloussi, a mis l'accent sur les améliorations apportées à la disposition spatiale des accès et de la circulation interne.



Selon lui, ces aménagements visent à éviter le croisement des flux stratégiques entre les différentes catégories d'utilisateurs (joueurs, officiels, VIP, VVIP, médias et public général).



L'architecte a indiqué que le stade, qui était dans un état quasi-catastrophique, a été entièrement réhabilité selon les normes internationales pour répondre aux exigences des futurs événements footballistiques, notamment les compétitions continentales prévues en fin d'année.



Il a relevé que les équipements installés sont décrits comme étant à la pointe de la technologie, avec un accent particulier sur l'accès fluide, sûr et serein pour les spectateurs.



De son côté, Imane Bensaih, architecte au sein de la SONARGES, a précisé que les travaux de réhabilitation ont été encadrés par le cahier des charges et les normes de la Confédération africaine de football (CAF), notant que les améliorations portent notamment sur l'aspect sécuritaire, l'accessibilité au complexe et le confort des spectateurs.



La conception architecturale a prévu des espaces spécifiques pour faciliter les conditions de travail du personnel opérationnel, a-t-elle détaillé, considérant que la qualité d'un spectacle footballistique dépend du confort de tous les intervenants.



Elle a expliqué que l'objectif affiché est d'assurer rapidité et fluidité pour l'accès aux différentes zones, évitant ainsi tout chaos à l'entrée comme à la sortie.



Selon ses concepteurs, le projet s'inscrit en droite ligne avec la Vision Royale pour le développement du sport en général et du football en particulier au Maroc. Il témoigne aussi de la capacité des entreprises et de la main-d'œuvre marocaines à réaliser des infrastructures de niveau international, avec l'utilisation exclusive de matériaux et d'expertise nationaux.



Le complexe sportif de Fès rejoint ainsi le réseau des stades marocains capables d'accueillir des manifestations sportives d’envergure internationale, renforçant la position du Royaume comme destination privilégiée pour l'organisation d'événements sportifs continentaux et mondiaux.



Les responsables de la SONARGES estiment que l'équipe nationale marocaine disputera ses prochains matches dans des conditions optimales, bénéficiant d'une infrastructure moderne qui répond aux standards les plus exigeants du football international.