L’EN défaite par le Portugal au Mondial de futsal

Les Lions de l’Atlas poursuivront l’aventure à Boukhara

23/09/2024

La sélection marocaine a terminé la phase de poules du Mondial-2024 de futsal à la deuxième place du groupe E, après sa défaite par 4 buts à 1, dimanche à Tachkent, face au Portugal, tenant du titre, et poursuivra ainsi l'aventure à Boukhara.



En huitièmes de finale, les Nationaux affronteront, jeudi prochain dans la ville du centre-sud de l'Ouzbékistan, la sélection d’Iran qui a terminé première du groupe F. S’ils passent en quarts, ils défieront très probablement le Brésil, en superforme lors de ces joutes et qui joue son huitièmes contre une des meilleures troisièmes équipes.



Lors de ce premier énorme défi du Mondial, les Lions de l’Atlas ont surtout peiné devant l’organisation défensive du Portugal, qui les a privés de solutions en attaque.



L’équipe marocaine a entamé le match par un pressing dans la zone des Portugais dans l’espoir de les surprendre par un but et prendre les choses en main. Mais ce scénario n’a pas eu lieu et ce sont les Portugais qui ouvrent le score dès la deuxième minute, sur un tir d’Erick. Ce but a mis la pression dans le camp marocain, qui devait absolument remettre les choses en place au risque de voir le match lui échapper.



Menés au score pour la première fois lors de ce Mondial, les hommes de Hicham Dguig réagissent sans précipitation, produisant leur habituel jeu séduisant basé sur la circulation rapide de la balle. Mais c’est la finition qui a manqué au Cinq national, devant des Portugais solides défensivement.



La mission de la sélection nationale allait se compliquer davantage après avoir encaissé deux buts de Bruno Coelho (19e, 22e), respectivement sur penalty et sur une erreur défensive.



L’équipe nationale, désireuse de sortir de l’impasse, a commencé à prendre plus de risque, tantôt en recourant au gardien volant, tantôt en engageant le gardien de but dans le jeu de champ pour créer une supériorité numérique.



Les efforts marocains finissent par payer (34e). A la conclusion d’une belle action collective qui a déséquilibré la défense portugaise, Soufiane El Mesrar fait trembler la cage d’Edu, le géant gardien portugais, sauvé une première fois par la transversale.

Mais ce risque a également permis aux Portugais de porter le score à 4-1, sur un but de Zicky à la conclusion d’une contre-attaque (39e).



Tachkent. Ali Refouh (MAP)