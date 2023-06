Kebir Ammi invité à l'auditorium du musée Mohammed VI

Nuit des musées et des espaces Culturels

19/06/2023

L'écrivain Kebir Mustapha Ammi animera, jeudi à partir de 19h, à l’auditorium du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, une conférence intitulée "Arts et littérature".



Cette rencontre littéraire qui s'inscrit dans le cadre de la 2ème édition de la Nuit des musées et des espaces culturels, sera pour l'écrivain une occasion de mettre en avant les intersections et les influences entre l'art et la littérature, deux formes d'expression illustrées dans son nouveau roman "A la recherche de Glitter Faraday", a indiqué un communiqué de la Fondation nationale des musées (FNM).



Une séance de signature est également prévue à la fin de cette conférence ouverte au grand public et qui constitue en outre une opportunité unique pour découvrir l'univers de Kebir Mustapha Ammi et les multiples dimensions qui caractérisent son œuvre. A la recherche de Glitter Faraday" décrit le désir impérieux d'un écrivain qui entame un road trip pour sillonner l’Amérique à la recherche d’un certain Glitter Faraday.



L’objet de sa quête est un manuscrit qui aurait été confié à cet homme, il y a plus de quarante ans à Alger, à l’époque terre d’accueil des Black Panthers.