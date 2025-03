Journée mondiale de la météorologie : Face à des défis croissants, la DGM a actualisé sa mission et sa vision à l'horizon 2035

21/03/2025

Face à des défis croissants, la Direction générale de la météorologie (DGM) a actualisé sa mission et sa vision à l’horizon 2035, articulées autour de quatre axes stratégiques, dont le premier porte sur le renforcement et l’anticipation des risques grâce à des alertes précoces et inclusives, ainsi que la modernisation de l’infrastructure météorologique.



Dans un communiqué diffusé à l'occasion de la célébration le 23 mars de la Journée mondiale de la météorologie sous le thème: "Combler ensemble les lacunes en matière d’alertes précoces", la DGM explique que le système de prévision et de vigilance météorologique permet aux usagers d’accéder aux informations via des plateformes dédiées, constituant un progrès significatif dans la gestion locale des risques météorologiques extrêmes.



La modernisation des infrastructures a permis à la DGM de renforcer en continu son réseau d’observation météorologique (au sol, en mer et en altitude) et de se doter d’un Data Center performant, ainsi que de capacités de calcul élevées grâce au supercalculateur AMTAR, précise-t-on.



Dans les domaines de la recherche et de l’innovation, la DGM œuvre en permanence à améliorer la résolution spatiale et temporelle de ses modèles numériques de prévision du temps, anticipant ainsi la détection de phénomènes dangereux locaux et prévoyant l’occurrence d’événements extrêmes, poursuit la même source.



De même, l’intégration progressive de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données ouvre une voie nouvelle à des capacités de prévision optimales, renforçant l’efficacité du système d’alerte précoce, relève la DGM.



Afin de mieux protéger les populations vulnérables, la DGM soutient les autorités locales en leur fournissant des données précises et en facilitant la diffusion des alertes par divers canaux, tels que des plateformes dédiées, des notifications SMS, les médias traditionnels, les réseaux sociaux, et en différentes langues et dialectes pour garantir une large diffusion des informations météorologiques.



A l’occasion de la Journée Mondiale de la météorologie, célébrée ce 23 mars sous le thème "Combler ensemble les lacunes en matière d’alertes précoces", l’Organisation météorologique mondiale (OMM) met en lumière l’importance de son initiative mondiale 'Early Warnings for All' (EW4ALL) dans la gestion des risques climatiques et la protection des populations à l’échelle mondiale, rapporte le communiqué.



Cette journée constitue une occasion unique pour sensibiliser le public aux enjeux liés au changement climatique et souligner le rôle crucial des services météorologiques dans la prévision et la gestion des catastrophes naturelles.



Ainsi, la DGM s’associe à cette célébration en mettant en avant son rôle crucial dans la protection des personnes et des biens. Grâce à une veille et une vigilance météorologique accrues, la DGM fournit des informations et des services climatiques essentiels à la prise de décision, accompagnant ainsi les secteurs socioéconomiques du pays dans l’optimisation de leurs stratégies d’adaptation et d’atténuation des risques, ajoute la même source.



Aujourd’hui, les effets du changement climatique exacerbent les phénomènes météorologiques extrêmes, posant des défis majeurs qui nécessitent une gestion proactive.

Selon l’OMM, l’intensification des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies de forêt et des inondations est une réalité tangible. Entre 1970 et 2021, ces catastrophes ont causé plus de deux millions de décès et engendré des pertes économiques de 4,3 billions de dollars.



Toutefois, grâce aux progrès réalisés en matière d’alerte précoce et de prévention, le nombre de victimes a considérablement diminué, bien que les coûts économiques continuent d’augmenter.