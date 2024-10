Hicham Dguig : L’EN a réalisé une performance de bon augure lors du Mondial 2024

03/10/2024

L'équipe nationale de futsal a réalisé une performance de bon augure lors du Mondial 2024, a affirmé, mardi à Casablanca, le sélectionneur national, Hicham Dguig.



"Le bilan est très positif. L'équipe a su maintenir son classement mondial tout en livrant une prestation de haut niveau", a déclaré M. Dguig à la presse, à l’arrivée de l’équipe nationale à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, après sa participation à la Coupe du monde de futsal organisée du 14 septembre au 6 octobre en Ouzbékistan.



"Selon nos résultats, nous serons classés 5èmes ou 6èmes de ce Mondial, un classement important pour le prochain tirage des groupes de la Coupe du monde", a-t-il précisé. Ce parcours a suscité un immense engouement de la part des supporters marocains, dont les encouragements ont renforcé la détermination des joueurs, a ajouté le sélectionneur national.



Le chemin de l’équipe nationale n’a cependant pas été facile, a-t-il souligné. "Nous avons dû surmonter de nombreuses difficultés, notamment les blessures de plusieurs joueurs, ce qui a réduit notre effectif de moitié", a expliqué M. Dguig, rappelant que le Maroc a aussi affronté des adversaires redoutables comme l’Iran, 4ème mondial, en huitièmes de finale, et le Brésil, numéro 1 mondial, en quarts de finale.



"Techniquement, nous étions prêts à affronter toutes ces équipes grâce à une bonne préparation et aux matchs amicaux organisés par la Fédération", a conclu le sélectionneur.



Soufiane El Mesrar, capitaine de l'équipe nationale, a quant à lui souligné la difficulté du match contre le Brésil. "Affronter la meilleure équipe du monde en quarts de finale n’a pas été facile, mais nous avons tout donné. Malgré les nombreuses blessures, le sélectionneur a su tirer le meilleur de nous", a-t-il déclaré, ajoutant que l’équipe fera de son mieux lors du prochain Mondial pour ramener le trophée et rendre fiers les supporters marocains.



La sélection marocaine de futsal a vu son parcours s'arrêter en quarts de finale après sa défaite face au Brésil (1-3), dimanche à Boukhara. En atteignant ce stade de la compétition, l'équipe nationale a réédité sa performance du Mondial 2021 en Lituanie.