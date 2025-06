Mondial des clubs : Le WAC limite les dégâts devant les Citizens

19/06/2025

Le Wydad Casablanca s’est incliné face à Manchester City sur le score de 2 buts à 0, en match de la 1ère journée du groupe G de la Coupe du monde des clubs, disputé mardi au stade Lincoln Financial Field à Philadelphie.



Faisant face à l’un des poids lourds de la Premier League et d'Europe, les Rouge et Blanc ont été surpris dès la 2è minute de jeu par un but de Phil Foden .



Ce but précoce des Citizens n'a pas empêché les hommes de Amine Benhachem de signer des occasions pour revenir au score, grâce notamment à Cassius Mailula et Nordin Amrabat (11è).



Plus confiants, les joueurs du WAC se sont montrés plus menaçants, notamment à la 32è minute avec un tir du sud-africain Cassius Mailula repoussé par le gardien de but Ederson.



Phil Foden est revenu à la charge à la 38è minute de jeu avec une frappe brillement arrêtée par le gardien Mehdi Benabid, avant que la défense des Rouge et Blanc ne cède à la pression offensive de Manchester City et encaisse un deuxième but signé Jérémy Doku (42è) qui a réussi à tromper la vigilance de Abdelmounaim Boutouil.



De retour des vestiaires, les Citizens sont montés au créneau avec des incursions qui ont fait face à un Mehdi Benabid bien en place, à l’instar de la frappe cadrée de Jérémy Doku (58è), très actif dans la surface de réparation.



Les changements opérés par Amine Benhachem, avec l’entrée en jeu de Mohamed Rayhi, Mickael Malsa, Samuel Obeng et Ismail Moutaraji n’ont pas réussi à dynamiser le jeu des Rouge et Blanc qui ont connu une baisse de régime en seconde période.



Manchester City s'est accaparé le ballon, mais sans danger sur la défense du Wydad qui s’est montrée plus solide en seconde période, grâce au gardien Mehdi Benabid qui a réussi à stopper une réelle occasion de Erling Haaland (90+3è).



Les Citizens ont été réduits à dix après l’exclusion de Rico Lewis (88è).

Lors de la 2è journée, le Wydad Casablanca sera opposé dimanche au club italien de la Juventus, avant de croiser le fer avec Al Ain des Emirats arabes unis le 26 juin.