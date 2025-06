Pour « Marca », Bounou, maître incontesté des arrêts sur pénalty

20/06/2025

Le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a une fois de plus confirmé son statut de spécialiste mondial et maître incontesté des arrêts sur penalty, écrit le quotidien sportif espagnol "Marca" dans son édition de jeudi.



Sous les couleurs du club saoudien d’Al Hilal, Bounou a une nouvelle fois démontré son talent dans cet exercice très particulier lors de la Coupe du Monde des Clubs, en stoppant brillamment un penalty décisif de Federico Valverde dans les arrêts de jeu face au Real Madrid, souligne la publication.



L’international marocain a arrêté trois des six derniers penalties avec son club, fait observer "Marca, relevant que Bounou continue de faire montre d’une régularité hors norme et d’une maîtrise exceptionnelle qui le placent au sommet de la hiérarchie mondiale.



Dans des déclarations relayées par "Marca", Bounou confie que "l’intuition et la chance" jouent un rôle déterminant dans la réussite sur penalty, tout en insistant sur la nécessité de "travailler avec sérieux et constance".



Le journal espagnol évoque également l’intérêt manifeste que le Real Madrid portait à Bounou à l’été 2023, au moment de la blessure de Thibaut Courtois. Le club merengue, indique-t-il, voyait en l’ancien portier du FC Séville une recrue idéale pour sécuriser ses cages. Toutefois, la perspective d’une absence prolongée du joueur durant la Coupe d’Afrique des Nations aurait compromis l’aboutissement de ce transfert.



Par ailleurs, le quotidien fait part du rêve de Yassine Bounou de défendre un jour les couleurs de l’argentin River Plate, club avec lequel il dit entretenir un "lien familial fort".



Agé de 33 ans, Yassine Bounou s’est forgé une renommée internationale, grâce notamment à son rôle déterminant lors du parcours historique du Maroc jusqu’en demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Une performance inédite qui a inscrit le nom du portier des Lions de l'Atlas en lettres d’or parmi les meilleurs gardiens de but de sa génération, conclut "Marca".

Coupe du Trône



Ce week-end sera marqué par la tenue des matches de la Coupe du Trône de football. Samedi, l’Union sportive de Touarga affrontera l’Olympique de Safi et dimanche le Moghreb de Tétouan, relégué en DII, jouera la Renaissance sportive de Berkane, sacrée championne du Maroc et vainqueur pour la troisième fois de la Coupe de la CAF.

A noter que le coup d’envoi de ces deux rencontres sera donné à partir de 20 heures.



Coupe d'excellence



La finale de la première édition de la Coupe d'excellence de football 2024-2025 entre l’Union Touarga et l’Olympique Dcheira sera disputée le 27 juin (20h00) au stade municipal de Berrechid, indique la FRMF.

Le match pour la troisième place opposera le Widad Fès au Raja Casablanca le 26 juin au stade 18 novembre à Khémisset.



EN féminine



L’équipe nationale féminine de football s’est imposée face à son homologue Malawienne sur le score de 4 buts à 2, en match amical disputé jeudi soir au stade municipal de Kénitra.

Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été inscrits par Najat Badri (40è), Sakina Ouzraoui (43è), Ibtissam Jraidi (56è) et Kenza Chapelle (90+4è).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du stage de préparation des Lionnes de l’Atlas en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue le mois prochain au Maroc.