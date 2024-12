Handisport : Tenue à Rabat des finales de la Coupe du Trône des sports collectifs pour la saison 2023-2024

16/12/2024

Les finales de la Coupe du Trône des sports collectifs pour personnes en situation de handicap pour la saison 2023-2024 ont eu lieu samedi au complexe sportif Ibn Rochd à Rabat et au centre national des sports Moulay Rachid à Salé.



Ces finales, organisées par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, ont porté sur 4 disciplines, à savoir le football pour amputés, le football pour sourds-muets, le volleyball assis et le basketball en fauteuil roulant.



En football pour amputés, le titre est revenu à l'association Nahda d'Agadir des personnes en situation de handicap, après sa victoire en finale face à l'association Fils de Fès des personnes à besoins spécifiques sur le score de 3-0.



Pour ce qui est de la Coupe du Trône de football pour sourds-muets, elle a été remportée par l'Union sportive de Tétouan qui s'est imposée en finale face à l'équipe de l'association Al Intimaa des sourds-muets de Casablanca (4-1).



S'agissant de la Coupe du Trône de volleyball assis, elle a été décrochée par l’AS Salé des personnes à besoins spécifiques, qui conserve son titre, après sa victoire contre l’Association Témara de sport des personnes en situation de handicap par trois sets à 1.



Pour ce qui est du basketball en fauteuil roulant, le titre est revenu à l’Association sportive des personnes en situation de handicap Souss-Massa d'Agadir qui a pris le meilleur sur le Club des Fils du Détroit des personnes à besoins spécifiques de Tanger par 45 à 42.



Ci-après les résultats:



- Football pour amputés:

Association Nahda d'Agadir - Association Fils de Fès 3 – 0

- Football pour sourds-muets:

Union sportive de Tétouan - Association Al Intimaa de Casablanca 4 - 1

- Volleyball assis:

AS Salé - Association Témara 3 - 0

- Basketball en fauteuil roulant:

Association sportive Souss-Massa d'Agadir - Club des Fils du Détroit de Tanger 45 – 42.