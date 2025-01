Hamza Koutoune rejoint l’OGC Nice

10/01/2025

Le jeune latéral droit marocain Hamza Koutoune, membre de la sélection nationale des moins de 20 ans, a officiellement intégré le club français de l’OGC Nice (Ligue 1), en provenance de la prestigieuse Académie Mohammed VI.



“Hamza est en post-formation à Nice”, a indiqué mercredi le directeur sportif du club, Florian Maurice, officialisant le recrutement du Lionceau de l'Atlas de 18 ans pour intégrer le groupe Elite de la Côte d'Azur.



“Latéral droit ou piston droit selon les systèmes, le natif de Casablanca est aussi une arme offensive, avec une qualité de centre appréciée”, écrit le club niçois sur son site internet.

Le jeune international marocain a témoigné sa “fierté” de rejoindre l’OGC Nice.



“J’ai pu voir que le club n’avait pas peur de faire confiance aux jeunes qui le méritaient. Y compris au plus haut niveau. L’Académie Mohammed VI m’a permis d’avoir une excellente formation et je suis très heureux d’intégrer l’OGC Nice, où j’arrive avec une grande soif de continuer à apprendre”, a-t-il déclaré, cité par son nouveau club.



Pour le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, “Hamza présente, sportivement, un profil séduisant, tout en ayant à la fois beaucoup de simplicité et de détermination dans son approche. Il va faire ses armes avec le groupe Elite conduit par Julien (Sablé) et progressivement s’épanouir chez nous. Nous lui souhaitons la bienvenue”.



L'OGC Nice est actuellement 6ème au classement du championnat de France avec un total de 27 points en 7 victoires, 6 matches nuls et 3 défaites.

Divers

Botola Pro D2

Voici les résultats de la 13-ème journée de la Botola Pro D2 de football :

RBM-KACM : 0-1

WAF-RCOZ : 1-1

OCK-OD : 1-1

CJBG-SM : 0-0

USYM-KAC : 1-1

MCO-CAK : 4-0

RAC-USMO : 0-0

A noter que le match JSM-CAYB devait être disputé jeudi.



Classement

1-OD : 22 pts

KACM : 22 pts

USYM : 22 pts

4-RBM : 21 pts

RAC : 21 pts

6-USMO : 19 pts

7-WAF : 18 pts

8-CJBG : 17 pts

9-SM : 16 pts

10-KAC : 14 pts

CAYB : 14 pts (1 match en moins)

12-CAK : 12 pts

RCOZ : 12 pts

14-JSM : 11 pts (1 match en moins)

MCO : 11 pts

16-OCK : 10 pts.