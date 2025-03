C’est parti pour la CAN U17

A domicile, les Lionceaux de l'Atlas n'ont d'yeux que pour le sacre continental

28/03/2025

Après un parcours héroïque lors de la précédente édition en Algérie, qui les a vus se hisser jusqu'en finale, les Lionceaux de l'Atlas (U17) visent désormais le sacre continental à domicile, lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de la catégorie, qui se tiendra du 30 mars au 19 avril au Maroc.



Vice-champions en titre, les poulains de Nabil Baha seront animés par une grande volonté de briller devant leur public et trôner sur le toit de l'Afrique pour la première fois de l'histoire du football national dans cette catégorie.



Logée dans le groupe A, aux côtés de l'Ouganda, la Zambie et la Tanzanie, l'équipe nationale U17 aura à cœur de signer un nouvel exploit pour le ballon rond marocain et de décrocher le titre pour finir la compétition en beauté.



Pour ce faire, le coach national peut compter sur un effectif de grande qualité, qui comprend des joueurs talentueux, issus aussi bien de la formation nationale qu'européenne.



En plus de l'Académie Mohammed VI de football, le FUS Rabat, le Wydad Casablanca et le centre Chippo à Kénitra, la liste des 26 joueurs convoqués par Nabil Baha pour disputer la CAN U17 compte des joueurs évoluant dans de grands clubs européens comme Chelsea, le Bayer Leverkusen, le Bétis Séville, l'Ajax Amsterdam ou encore l'AS Monaco.



Des joueurs talentueux et prometteurs qui aspirent à montrer toute l'étendue de leur talent lors de la CAN (Maroc-2025) et marquer les esprits comme de futures vedettes du football national.

Comme l'a assuré Nabil Baha, ses joueurs sont enthousiastes de jouer cette compétition continentale à domicile et motivés pour "garder la Coupe à la maison".



Confiant que ses poulains peuvent décrocher le graal, le sélectionneur national se réjouit qu'il a un effectif de "qualité", tout en évoquant "la chance de jouer chez nous et devant notre public".

S'il reconnait qu'il n'existe plus de "petites" équipes en Afrique, il insiste que les Lionceaux sont capables de rivaliser et de gagner contre n'importe quelle équipe.



Alors que le football national ne cesse de s’illustrer sur les scènes continentale et internationale dans les différentes catégories d’âge, l'équipe nationale U17, aura l'ambition de s'inscrire dans la même dynamique victorieuse, qui est le fruit d’importants efforts et d’un investissement de longue date dans les infrastructures sportives et l’encadrement technique, notamment à travers l’Académie Mohammed VI de football.



Les Lionceaux tenteront de démontrer que la relève est assurée pour le football marocain et qu'ils ont la capacité de porter le flambeau dans quelques années pour porter haut les couleurs nationales.



L'équipe nationale U17 entamera sa quête du titre continental contre l'Ouganda, le dimanche 30 mars au stade El Bachir à Mohammedia. Elle affrontera ensuite la Zambie, le jeudi 3 avril, avant de clore la phase de poules contre la Tanzanie, le dimanche 6 avril.

Outre le stade El Bachir, le Stade Larbi Zaouli à Casablanca, le Stade municipal de Berrechid et le Stade El Abdi à El Jadida vont abriter les matchs comptant pour cette CAN.



Douze équipes réparties en quatre groupes, se disputeront le titre de cette compétition qui servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, prévue plus tard dans l'année au Qatar.