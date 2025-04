Ligue des champions d'Afrique : L’AS FAR compromet ses chances de qualification

02/04/2025

L’AS FAR s’est inclinée face à Pyramids FC par 4 buts à 1, mardi au Caire, en quart de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.



Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelfattah Hadraf (45e), pour les Militaires et Fiston Mayele (2e, 12e) et Ibrahim Adel (38e, 67e), pour le club égyptien.

Le match retour aura lieu mardi prochain.



Résultats des quarts de finale



Phase aller:

Mamelodi Sundowns (RSA) - Espérance de Tunis (TUN) 1 - 0

Pyramids FC (EGY) - AS FAR (MAR) 4 - 1

Al Ahly SC (EGY) - Al Hilal SC (SDN) 1 - 0

MC Alger (ALG) - Orlando Pirates (RSA) 0 - 1



Phase retour:

Mardi 8 avril

20h00: AS FAR (MAR) - Pyramids FC (EGY)

Al Hilal SC (SDN) - Al Ahly SC (EGY)

Espérance de Tunis (TUN) - Mamelodi Sundowns (RSA)

Mercredi 9 avril

17h00: Orlando Pirates FC (RSA) - MC Alger (ALG)



Demi-finales:

V Mamelodi Sundowns (RSA) -Espérance de Tunis (TUN)/V Al Ahly SC (EGY) - Al Hilal SC (SDN)

V MC Alger (ALG) - Orlando Pirates (RSA)/V Pyramids FC (EGY)/AS FAR (MAR)



Divers

Mondiaux U17 de hand au Maroc

La 1ère édition du championnat du monde masculin de handball des moins de 17 ans se tiendra du 24 octobre au 1er novembre 2025 au Maroc, a annoncé la Fédération internationale de handball (IHF).

En lançant cette nouvelle compétition, l'IHF explique dans un communiqué vouloir offrir aux jeunes joueurs la chance "de se mesurer aux meilleurs joueurs d'autres nations et de tester leurs compétences dans une ambiance professionnelle et exigeante".

"En participant à ce championnat, les jeunes handballeurs peuvent acquérir une expérience cruciale pour l'évolution de leur carrière, que ce soit au niveau national ou international", ajoute-t-on.

Selon l'IHF, cette édition inaugurale du championnat du monde masculin de handball U17, connaitra la participation de 12 équipes représentant les différents continents.