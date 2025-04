Groupe Barid Al-Maghrib/Philippine Postal Corporation : Lancement d'une émission commune de timbres-poste

10/04/2025

Barid Al-Maghrib et Philippine Postal Corporation ont annoncé, mercredi à Rabat, le lancement d'une émission commune de timbres-poste à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République des Philippines.



Cette émission spéciale a été dévoilée lors d'une cérémonie organisée au Musée Barid Al-Maghrib en présence notamment de l'ambassadeur de la République des Philippines au Maroc, Leslie J. Baja, et du directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi.



Fruit de la coopération philatélique entre les deux institutions postales, cette émission commune met en lumière l’architecture moderne à travers une série de deux timbres-poste illustrant des infrastructures aéroportuaires emblématiques, à savoir l’Aéroport Marrakech-Ménara et l’Aéroport international de Mactan-Cebu.



S'exprimant à cette occasion, M. Baja a indiqué que l’ouverture réciproque des ambassades des deux pays au cours de la dernière décennie a contribué à accroître la coopération dans divers domaines, tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle.



Malgré l’éloignement géographique, les deux pays œuvrent à maintenir un dialogue constructif, comme en témoigne la décision de choisir ces deux aéroports pour orner les nouveaux timbres, a-t-il fait observer.



Dans une déclaration à la presse, la directrice service public, régulation et relations institutionnelles à Barid Al-Maghrib, Ikram Taibi, a indiqué que le timbre marocain représente l’Aéroport Marrakech-Ménara, un chef-d’œuvre architectural qui allie modernité et traditions marocaines, tandis que le timbre philippin met en avant l’Aéroport international de Mactan-Cebu, symbole du dynamisme et de l’innovation des Philippines dans le domaine aéroportuaire.



Elle a également précisé que ces infrastructures, considérées comme des portes d’entrée vers d’autres pays et cultures, favorisent l’échange entre les nations tout en renforçant la diplomatie culturelle et soulignant l’attachement du Maroc et des Philippines aux valeurs d’ouverture, d’innovation et de développement.



Barid Al-Maghrib, à travers cette nouvelle émission philatélique, réaffirme son engagement à célébrer les liens diplomatiques et culturels du Royaume grâce au timbre-poste, véritable témoin de l’histoire et du patrimoine des nations.