ONU/Sahara marocain : Participation d'une importante délégation marocaine au séminaire régional du C24 au Timor-Leste

21/05/2025

Une importante délégation marocaine prendra part au séminaire régional du Comité des 24 de l'ONU (C24), prévu du 21 au 23 mai courant à Dili, au Timor-Leste.



La délégation sera conduite par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale, ainsi que par l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Jakarta, Redouane Houssaini. Elle est composée de plusieurs responsables du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, outre le vice-président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes (CORCAS).



Ce séminaire sera l’occasion pour la délégation marocaine d’informer les membres du Comité et les autres participants des derniers développements relatifs à la question du Sahara marocain, notamment la vague de soutien international croissant à l’Initiative marocaine d’autonomie, désormais appuyée par plus de 117 pays, soit plus de 60% des Etats membres de l’ONU.



La délégation marocaine mettra également en avant le soutien international grandissant à la reconnaissance de la marocanité du Sahara, avec des positions de plus en plus affirmées de la part de nombreux pays, dont deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la France et les Etats-Unis d’Amérique, penholder des résolutions du Conseil sur la question du Sahara marocain.



Elle évoquera également les avancées concrètes enregistrées dans les provinces du Sud grâce au nouveau Modèle de développement lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015, doté d’un budget de plus de 10 milliards de dollars et dont le taux d’exécution a atteint des niveaux élevés.



Ce séminaire sera également l’occasion pour la délégation marocaine de rappeler la responsabilité claire de l’Algérie dans la persistance de ce différend, en soulignant son rôle historique et politique en tant que partie prenante, comme l’attestent les résolutions successives du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2756 adoptée en octobre 2024.



Par ailleurs, deux élus du Sahara marocain, en l’occurrence Mme Ghalla Bahiya, de la Région Dakhla-Oued Eddahab et M. M’hamed Abba, de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, participent à ce séminaire, sur invitation de la présidente du Comité, comme c’est le cas depuis plusieurs années.