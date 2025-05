Forum de haut niveau sur l’autonomisation des femmes dans le Maghreb

21/05/2025

Le forum de haut niveau dédié à "l'autonomisation politique des femmes dans les pays du Maghreb" s'est ouvert, lundi à Nouakchott, avec la participation de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ibn Yahya.



Dans une allocution prononcée à l'ouverture de ce forum de trois jours, présidée par la Première Dame de Mauritanie, Mariem Mohamed Fadel Dah, Mme Ibn Yahya a mis en avant l'expérience marocaine en matière d'autonomisation politique des femmes et de renforcement de leur statut et de leur participation à la vie publique.



Ainsi, la ministre a souligné lors de cet événement tenu à l'initiative de l’Organisation de la femme arabe, que le Maroc a réalisé des progrès graduels et constants dans ce domaine, grâce à une dynamique sociétale découlant de la volonté politique exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Ses discours et Ses messages, et de la Constitution de 2011, qui stipule entre autres la mise en place des fondements d'une société solidaire dans laquelle chacun jouit de la sécurité, de la dignité, de l'équité et de l'égalité des chances.



Elle a à cet égard mis en lumière l'arsenal juridique et ses amendements visant à renforcer la présence de la femme dans la sphère politique et son accès aux postes de responsabilité.



Et d’ajouter que le Royaume dispose également d'une série de mécanismes institutionnels qui soutiennent la participation politique des femmes, notamment le Fonds de soutien à l'encouragement de la représentativité des femmes, une plateforme numérique pour la collecte de données et de statistiques liées au genre du Haut-Commissariat au Plan (HCP), ainsi qu’une plateforme numérique interactive relevant du ministère de l'Intérieur.



La ministre a également tenu à rappeler le rôle de la société civile, en particulier des associations actives dans le domaine des droits de l'Homme, dans la concrétisation de l'autonomisation politique des femmes grâce à leur force de proposition et à leur plaidoyer constructif dans ce domaine.



Elle a en outre rappelé le rôle des universités dans le développement de la recherche autour de la participation politique des femmes, en plus de fournir des modules spécifiquement consacrés au genre.



L'autonomisation politique étant étroitement liée à l'autonomisation économique, la ministre a rappelé que le Maroc a accordé une importance capitale au programme d'autonomisation économique des femmes au sein et en dehors de la famille, le traduisant par plusieurs initiatives.



Fadia Kiwan, directrice générale de l'Organisation de la femme arabe, a appelé de son côté les participants à oeuvrer à intégrer les questions relatives aux femmes dans les législations nationales et les politiques publiques.



Le programme du forum comprend, entre autres, un atelier sur "l'intégration des questions relatives aux femmes dans la législation et les politiques publiques", au cours duquel seront abordés des sujets tels que "l'égalité des sexes dans les politiques publiques", "le rôle de la législation et des politiques dans la réalisation de l'égalité des sexes" et "l'élaboration de politiques inclusives pour toutes les catégories sociales".