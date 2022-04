Freddy Rincon, encore une fin tragique pour un membre de la “ génération dorée ” colombienne

18/04/2022

La première "génération dorée" du football colombien est-elle maudite? Freddy Rincon, mort cette semaine dans un accident de la route, est le quatrième joueur de la brillante sélection du début des années 1990 à décéder de manière brutale.



Avant lui, le défenseur Andrés Escobar (1994) et l'attaquant Albeiro Usuriaga (2004) ont été tués par balle et le milieu de terrain Herman Gaviria a été foudroyé lors d'un entraînement en 2002.



Samedi, des centaines de personnes ont dit adieu à Rincon, l'ancien joueur de Naples, du Real Madrid et des Corinthians, mort à l'âge de 55 ans à la suite d'une collision entre son véhicule et un bus à Cali.



Cette génération dorée s'est d'abord illustrée en se qualifiant pour le Mondial-1990, le premier disputé par la Colombie depuis 28 ans.



Après une démonstration contre l'Argentine (5-0) en septembre 1993 à Buenos Aires, elle faisait même partie des favorites de l'édition suivante aux Etats-Unis, mais fut été éliminée dès le premier tour.



Le fiasco sportif tourna à la tragédie pour Andres Escobar, auteur du but contre son camp contre les Etats-Unis qui avait provoqué l'élimination des "Cafeteros" en 1994.



Quelques jours après son retour au pays, le défenseur de l'Atletico Nacional, surnommé "El Caballero" pour sa conduite de balle irréprochable, fut abattu à la sortie d'un bar de Medellin par le chauffeur d'un trafiquant de drogue.



Selon certaines hypothèses, l'élimination de la Colombie avait nui aux gros parieurs de certains cartels, à un moment où Medellin connaissait une vague de violence due au narcotrafic.



Vainqueur en 1989 avec Escobar de la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des champions, sous les couleurs de l'Atletico Nacional, l'attaquant Albeiro Usuriaga est l'auteur du but de la qualification pour le Mondial-1990.



Sa carrière a ensuite été jalonnée de scandales, notamment une suspension en 1997 après avoir été contrôlé positif à la cocaïne alors qu'il jouait pour le club argentin d'Independiente.

En février 2004, Usuriaga, alors âgé de 37 ans, fut abattu de sept balles dans une boîte de nuit près de chez lui à Cali.



Après avoir envisagé que sa mort puisse être liée à des informations qu'il détenait sur un massacre commis dans la région quelques jours auparavant, les autorités ont finalement retenu l'hypothèse d'un crime passionnel.



Le talentueux Herman Gaviria, qui avait ouvert le score lors de la seule victoire de l'équipe au Mondial-1994 contre la Suisse (2-0), était l'un des rares à être sorti indemne sur le plan sportif du fiasco américain. En octobre 2002, il est mort sur un terrain, foudroyé lors d'un entraînement avec le Deportivo Cali à l'âge de 32 ans.



D'autres membres de la première "génération dorée" du football colombien ont également eu des vies mouvementées.



C'est le cas du fantasque gardien de but René Higuita, emprisonné entre fin 1993 et janvier 1994 pour avoir reçu de l'argent illicite pour avoir servi d'intermédiaire dans la libération d'une femme kidnappée, une accusation dont il avait finalement été disculpé.



Rincon avait lui-même fait un séjour derrière les barreaux au Brésil, où il a été arrêté en 2007 à la demande du Panama, qui enquêtait sur lui pour blanchiment d'argent de la drogue. Il avait également été libéré après quelques mois et acquitté.



Partenaire de Rincon à l'América de Cali et en sélection lors du Mondial-1994, l'attaquant Anthony de Avila est lui incarcéré depuis la fin de l'année dernière en Italie pour trafic de drogue.