FrancoFilm Festival de Rome : "Les meutes" de Kamal Lazraq remporte le Grand Prix du Jury

18/03/2025

Le film "Les meutes" du réalisateur marocain Kamal Lazraq a remporté le Grand Prix du Jury de la 15ème édition du Francofilm Festival de Rome, qui s'est clôturée, vendredi soir, en présence d'un parterre de diplomates, d'artistes et de cinéphiles.



Cette récompense vient consacrer ce premier long-métrage du réalisateur marocain qui a raflé plusieurs autres distinctions nationales et internationales dont le Prix du Jury, section "Un Certain Regard" au Festival de Cannes, le Prix du Jury au Festival international du film de Marrakech, le Grand Prix du Festival national du film de Tanger, ou encore le Prix de la Création de la Fondation Gan pour le cinéma.



S'exprimant à cette occasion, le chef de mission adjoint à l'ambassade du Maroc à Rome, Yassine Dadi, qui a reçu le prix, s'est félicité de cette récompense qui consacre autant le metteur en scène et l'équipe du film que le cinéma marocain en général.



Ce prix reflète les réalisations accomplies par le Royaume dans le domaine de l'industrie cinématographique sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contribuant à son rayonnement à l'échelle régionale et internationale.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Festival, Nolwenn Delisle, a indiqué que le long-métrage primé est "vraiment une révélation" d'autant plus dans sa version italienne, le titre donne déjà une clé de lecture qui est fondamentale pour comprendre le film.



S'agissant du 7ème art marocain, Mme Delisle a fait savoir que "le Maroc nous offre à chaque fois un cinéma qui nous éblouit et nous bouleverse, et on en veut toujours plus".

Kamal Lazraq, qui a signé plusieurs courts-métrages, s'est appuyé sur des comédiens non-professionnels avec lesquels le cinéaste a adapté sa méthode de travail pour réaliser son premier long-métrage "Les meutes".



Cette 15ème édition du FrancoFilm Festival de Rome (7-14 mars), organisée par l'Institut français Centre Saint-Louis, en collaboration avec le Groupe des ambassades francophones, membre de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), a présenté 14 films et documentaires, dont 12 en compétition représentant, outre le Maroc, l'Arménie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada-Québec, la Côte d’Ivoire, la France, le Luxembourg, la Roumanie, le Rwanda, la Suisse, ainsi que la Tunisie.