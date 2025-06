Dakhla, une destination cinématographique prometteuse en Afrique

17/06/2025

La ville de Dakhla s’impose comme une destination cinématographique prometteuse en Afrique, a affirmé, samedi, le directeur par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz El Bouzdaini.



S’exprimant à l'ouverture de la 13ᵉ édition du Festival international du film de Dakhla, qui se poursuit jusqu’au 20 juin, M. El Bouzdaini a souligné que l’intérêt accordé par le CCM à cette manifestation témoigne de la place grandissante de Dakhla en tant que pôle cinématographique national de premier plan dans le continent africain.



Cette dynamique, a-t-il poursuivi, s’inscrit pleinement dans le cadre de la vision de SM le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière à la région de Dakhla-Oued Eddahab et à l’ensemble des provinces du Sud du Royaume, considérées comme un levier de développement et un espace de rayonnement culturel et économique.



Et d'ajouter que l'inauguration, en février dernier, de l’antenne de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC) à Dakhla constitue une avancée stratégique, visant à doter la région d’une structure de formation professionnelle spécialisée au service des jeunes des trois régions du Sud, ainsi que des étudiants des pays africains frères.



Il a également évoqué la mise en place d’un soutien spécifique à la formation des compétences dans les métiers du cinéma, consolidant ainsi la position de Dakhla en tant que pôle régional de formation et d’échange culturel, à la croisée de la dynamique nationale et de la vision africaine du Royaume, tout en mettant en avant l’importance des partenariats internationaux, notamment avec la France.



M. El Bouzdaini a souligné que cette manifestation culturelle a su, au fil des éditions, s’imposer dans le paysage des festivals cinématographiques nationaux, grâce à la qualité et à la diversité de sa programmation, ainsi qu’à son rôle dans le renforcement des liens de dialogue entre les professionnels marocains du cinéma et leurs homologues à travers le monde.



Organisé par l’Association pour l’animation culturelle et artistique des provinces du Sud, le Festival international du film de Dakhla s’est affirmé, au fil des années, comme un carrefour culturel continental, ouvert à une nouvelle génération de cinéastes, africains en particulier, et internationaux.



La 13ème édition du Festival connaît la participation de 18 longs et courts métrages en compétition officielle, représentant le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Cap-Vert, le Burkina Faso, le Congo, le Cameroun, le Tchad, la France, la Turquie, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Arabie saoudite, la Palestine, la Jordanie, les Emirats arabes unis, l'Egypte, la Tunisie et le pays hôte, le Maroc.

Bouillon de culture

Accord



Dans le cadre de la 2ᵉ édition du Festival international des cultures sahariennes (FISCA), organisé du 13 au 15 juin à Joué-lès-Tours (centre Val de Loire), un protocole d'accord a été signé, samedi, entre la région de Dakhla-Oued Eddahab et l’Association "La Saharienne".

Ce protocole, conclu dans le cadre des échanges culturels et de la coopération territoriale, a été signé par Bouttal Lambarki, vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab et Elli Issouf Moussami, président de l’Association "La Saharienne", en présence notamment du maire de Ballan-Miré, Thierry Chailloux, de la consule générale du Royaume à Orléans, Rajae Benchaji, de l'adjoint au maire de la ville de Joué-lès-Tours, Alain Medina, et de membres de la délégation de la région de Dakhl- Oued Eddahab.

Le Maroc était à l’honneur de cette édition du FISCA, qui célèbre les cultures sahariennes avec une participation distinguée de la région Dakhla-Oued Eddahab.

"La Saharienne" est une association basée en France ayant pour objectif la promotion du tourisme solidaire et responsable, et l’organisation de manifestations culturelles essentiellement au Sahara.