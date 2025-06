9 longs métrages en lice à la compétition internationale du 16ème FIDADOC

15/06/2025

Neuf longs métrages du monde entier, inédits au Maroc, sont en lice à la compétition internationale de la 16ème édition du Festival international du film documentaire d'Agadir (FIDADOC).



Il s’agit d’"Amakki" de Celia Boussebaa, "Balane 3" d’Ico Costa, "Cohabiter" de Halima Elkhatabi, "Derrière le soleil" de Dhia Jerbi et "L’âge d’or" de Camilla Iannetti.

Sont également en lice "J’ai perdu de vue le paysage" de Sophie Bédard Marcotte, "Le veilleur de Lou du Pontavice" de Victoire Bonin, et "We are inside" de Farah Kassem.



La compétition internationale du FIDADOC continue de mettre en lumière des auteurs émergents et des œuvres fortes portées par des cinéastes issus du continent africain ou ayant un regard singulier sur le réel.

En effet, les films primés bénéficieront l’année prochaine d’une reprise dans le réseau des instituts français du Maroc.



Le jury de cette compétition internationale est composé de trois personnalités marocaines et étrangères, reconnues pour leur engagement au service de la culture en général et du cinéma documentaire en particulier.

Il s’agit de la réalisatrice française Sylvie Ballyot, du photographe marocain Mehdy Mariouch et du journaliste sénégalais Aboubacar Demba Cissokho.



Dans une déclaration à la MAP, le réalisateur portugais Ico Costa, en compétition avec son film "Balane 3", a exprimé son enthousiasme palpable à l’idée de participer à cette édition, saluant avec admiration la richesse de la sélection ainsi que l’atmosphère unique qui règne au festival, qu’il décrit comme un véritable sanctuaire de liberté artistique et de dialogues passionnés.



"Présenter mon documentaire au FIDADOC, c’est bien plus qu’une simple projection, c’est un pont essentiel qui me permet de reconnecter profondément mon œuvre avec le public africain. Ce festival possède une âme authentique, un regard engagé et une énergie rare", a-t-il confié avec émotion.



Organisé à l'initiative de l'Association de culture et d’éducation par l’audiovisuel (ACEA), le FIDADOC, qui se poursuit jusqu’au 18 juin à Agadir, offre aux cinéphiles et passionnés du cinéma du réel au Maroc l’occasion de découvrir une sélection exigeante et engagée de films documentaires internationaux, en présence de leurs auteurs et de plusieurs invités de marque.