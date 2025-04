Focus sur les enjeux de la fonction achat et son rôle crucial dans la performance des entreprises

15/04/2025

Les enjeux de la fonction achat et son rôle crucial dans la performance des entreprises face à la mondialisation, ont été au centre d'une conférence organisée, samedi à Marrakech, dans le cadre de la première édition des Assises de l’Excellence Achats 2025.



Initié par le Conseil national des achats (CNA-Maroc), en partenariat avec le CNA-France, sous le thème "Unis pour des achats éthiques et durables", cet événement constitue une occasion d’échanges et de réflexion visant à accompagner la transformation des pratiques achats dans un contexte marqué par l’innovation technologique, la digitalisation et les impératifs de responsabilité sociétale.



Les participants à cette rencontre ont ainsi mis l'accent sur l'évolution stratégique de la fonction achat et son rôle clé dans la performance des entreprises, la transformation digitale et le développement durable, insistant sur la nécessité de renforcer la collaboration, d'intégrer les enjeux géopolitiques et de créer un écosystème d'achat compétitif et responsable.



S'exprimant à cette occasion, le président du CNA en France, Jean-Luc Barras, a souligné que la fonction achat est devenue un élément stratégique et une responsabilité essentielle dans la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, tout en s'attardant sur les défis majeurs auxquels fait face cette discipline, notamment en termes de soft skills pour les équipes, de transformation digitale et d’intelligence individuelle.



M. Barras a également fait constater que l’environnement actuel nécessite des partenaires de premier plan pour répondre aux exigences croissantes des marchés mondiaux, expliquant que les attentes des clients sont de plus en plus tournées vers la responsabilité sociale et environnementale.



Ainsi, les politiques d’achat des entreprises doivent refléter ces enjeux pour créer une véritable cohérence, a-t-il poursuivi, avant de conclure que le grand défi réside dans la maîtrise et la souveraineté des achats, en positionnant cette fonction comme structurante pour le business.



De son côté, le président du CNA-Maroc, Younes Ouahman, a mis en avant l'importance de promouvoir une vision exigeante et responsable de la fonction achat, ancrée dans l’innovation, l’agilité, la transparence et la performance durable, faisant remarquer que cette discipline est devenue désormais stratégique, centrale et influente au sein des entreprises.



M. Ouahman a, d'autre part, exprimé l'ambition de repositionner cette fonction comme un moteur des transformations afin de contribuer à la formulation et à l'exécution de la stratégie, ainsi qu’à la performance globale des entreprises, appelant à l'innovation, au développement durable et à l'amélioration de l'efficience des achats, avec l'intégration du freelancing comme levier de performance.



Ces Assises de l’Excellence Achats 2025 offrent l'occasion d'échanger sur différentes thématiques, notamment "Les achats de demain : entre intelligence artificielle, digitalisation et RSE", "La modernisation et l'efficience des achats publics au Maroc", ainsi que "Les achats de prestations intellectuelles et freelancing : cap sur l'excellence".