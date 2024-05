Fès : Formation pour le renforcement des capacités des professionnels de la santé en échographie

26/05/2024

La première formation relative au renforcement des capacités des professionnels de la santé, notamment les médecins généralistes et les sages-femmes, dans le domaine de l'échographie, a été lancée vendredi à l'hôpital Al Ghassani à Fès.



Cette formation, organisée par la délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Fès en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et l'association d'appui à la santé publique dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à l'importance des 1.000 premiers jours de la vie d'un enfant, vise à former les médecins et les sages-femmes à l'utilisation de l’imagerie par ultrasons, notamment dans le domaine de l'obstétrique et de la gynécologie.



Cette formation, initiée sous la supervision de la délégation régionale de la santé et de la protection sociale de Fès-Meknès et qui est animée par des médecins et techniciens expérimentés dans le domaine de l'imagerie par ultrasons, a été marquée par des présentations théoriques et des échanges entre les participants qui ont apprécié cette initiative destinée à renforcer leurs compétences.



La formation est divisée en deux parties : théorique, qui s'étend du 24 au 30 mai, et une partie pratique qui se poursuivra sur une durée de trois semaines au centre de santé urbain de premier niveau Jnanate, au centre de santé urbain de Sidi Ibrahim et au service d'obstétrique-gynécologie de l'hôpital Al-Ghassani.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère de la Santé et de la Protection sociale visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale conformément aux objectifs de développement durable et du plan d'action 2025 visant à renforcer l’accompagnement et le suivi des grossesses pour garantir un accouchement sans danger pour la mère et une bonne santé pour le nouveau-né, ainsi que la détection précoce des grossesses à haut risque.