FIFM: Projection de "One of Those Days When Hemme Dies", un récit poignant de lutte et de renouveau

Compétition officielle

01/12/2024

Le film "One of Those Days When Hemme Dies" du réalisateur turc Murat Firatoglu a été projeté, samedi dans le cadre de la compétition officielle.



Ce film de 82 minutes raconte l’histoire de Eyüp qui s’épuise à la tâche, sous un soleil écrasant du sud-est de la Turquie, récoltant des tomates dans des conditions implacables. Chaque goutte de sueur témoigne de l’urgence de sa situation : une dette écrasante qui ne lui laisse aucun répit. Enchaîné par ce fardeau financier, il endure en silence la dureté du travail, l’ombre pesante de sa condition ne quittant jamais son esprit.



Un jour, un conflit éclate avec son employeur, brisant la routine déjà éprouvante de ses journées. Confronté à une impasse, Eyüp quitte les champs et parcourt la ville, hanté par l’idée d’une solution radicale. Ses pas l’entraînent dans une quête acharnée pour trouver une issue à sa situation, où l’espoir et le désespoir s’entrelacent.



Dans une déclaration à la presse, Murat Firatoglu a exprimé sa fascination pour le Maroc, indiquant avoir visité Tanger, Fès et Merzouga qui lui ont rappelé les paysages, les sons et les atmosphères de son enfance. Il a décrit ces lieux comme étant riches en histoire et en culture et inspirants par leur authenticité, ainsi que leur chaleur humaine.



Le cinéaste turc a également saisi cette occasion pour lancer un appel à la tolérance affirmant que "nous sommes tous frères et sœurs, et nous devons faire en sorte de nous comprendre mutuellement".



Né en 1983 à Siverek, en Turquie, Murat Firatoglu a fait des études de droit à l'université de Dicle. Il a tourné les courts métrages Straw Dust (2007), The Edge of All Possibilities (2008), Albatros Dreams (2008) et The Photo of Kholoud Ahmed (2016), qui a été présélectionné pour la Sabanci Foundation Short Film Platform. One of Those Days When Hemme Dies est son premier long métrage.



Mehdi Ouassat