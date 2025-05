Le GP du 23ème FICAM remporté par "Adress Unknown: Fukushima Now"

23/05/2025

Le Grand Prix du Jury VR de la 23ème édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) a été remporté par le long métrage "Adress Unknown : Fukushima Now" de Arif Khan.



Dans la compétition, le Prix du Jury Junior a distingué "Le parfum d'Irak" de Léonard Cohen pour sa richesse visuelle et narrative, tandis que le Prix du Public a été remporté par "Hola Frida" d’André Kadi et Karine Vézina.



Le Prix du Public VR a été décerné à "The river" d’Anbela Costa avec une Mention spéciale du Jury VR à "Play Life" de Žilvinas Naujokas, Vilius Petrauskas, Mantas Pronckus et Donatas Ulvydas.



S’agissant du Grand Prix du Jury Court’ Compét’, il a été attribué au film "Pubert Jimbob" de Quirjin Dees et le Prix Jeunesse à "Los Carpinchos" d’Alfredo Soderguit. Le Prix du Public a récompensé "Cracher dans la soupe" de Chantal Peten, plébiscité par les élèves des cours de langue de l’Institut français du Maroc à Meknès et le Prix Étudiant a été remis à "Intermission" de Milo Bonnard.



Quant au Prix du Jury Junior (élèves du Lycée Paul Valéry et membres du Théâtre des Chamâtes), il est revenu à "La légende du Colibri" de Morgan Devos. Le Prix du Public court-métrage est revenu aussi à "Cracher dans la soupe" de Chantal Peten.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du festival, Ouidade Chraibi, a indiqué que cette édition a été un succès au vu de la qualité des projections et des invités internationaux qui sont venus d’Afrique, d’Amérique et de l’Europe.



Mme. Chraibi s’est félicitée également de l’engouement du public dont le nombre a atteint 16.000 personnes dont 6000 élèves, qui ont bénéficié du visionnage des derniers films d’animation et d’ateliers de formation, ajoutant que cette édition a été enrichie par des formation sur les jeux vidéo dans le respect de la thématique choisie.



Selon les organisateurs, le FICAM reconnu pour sa capacité à rassembler les talents émergents et les maîtres de l’animation, a permis une fusion exaltante entre l’animation et le jeu vidéo, où créatifs et passionnés ont partagé leur amour pour un cinéma d’animation dynamique et innovant.



Cette édition a été marquée par l’avant-première marocaine du film Flow de Gints Zilbalodis, qui "a conquis les festivaliers par son langage visuel singulier, fusion parfaite entre le cinéma d’animation et l’expérience vidéo-ludique.



Tout au long de la semaine, ajoute-t-on de même source, la fusion entre animation et jeu vidéo a été au cœur de la programmation dans les formations dispensées à plus de 100 jeunes étudiants venus de tout le Maroc et à travers des conférences, master class et ateliers interactifs menés par des figures de proue des deux secteurs.



Des studios de jeux indépendants, des animateurs reconvertis en game designers et des créateurs hybrides ont partagé leurs visions et expériences, illustrant comment les technologies de l’animation nourrissent désormais les mécaniques narratives du jeu vidéo.



Explorant l'interaction entre cinéma d’animation et jeu vidéo, le festival, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu la participation d'une palette de réalisateurs, d’artistes et de producteurs marocains et étrangers de renom.