«Everybody Loves Touda » primé aux Critics' Awards for Arab Films

21/05/2025

Le long métrage «Everybody Loves Touda» de Nabil Ayouch a remporté deux prix aux Critics' Awards for Arab Films, organisés en marge du Festival de Cannes.

Le film de Nabil Ayouch a ainsi remporté le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure actrice (Nisrin Erradi).



«Everybody Loves Touda» sort désormais dans les salles à travers le monde. Après la France, la Belgique, et la Suisse, le film vient de commencer son exploitation en Suède et en Roumanie. Il sera dans les salles en Allemagne le 29 mai, et sortira bientôt en Italie, en Norvège et au Danemark, selon un communiqué de la maison de production «Ali n'».



Le long métrage ayant remporté plusieurs prix avait intégré la sélection officielle du Festival de Cannes l'an dernier et avait été sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars 2025 dans la catégorie "Meilleur film étranger".