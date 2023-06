Euro Espoirs. L'Espagne et l'Ukraine premiers qualifiés pour les quarts

27/06/2023

L'Espagne et l'Ukraine, avec deux victoires en deux matches, face à la Croatie et la Roumanie, co-pays hôte, se sont qualifiés samedi pour les quarts de finale de l'Euro Espoirs, éliminant dans le même temps leurs deux adversaires du groupe B.



Impressionnante face à la Roumanie lors de sa première rencontre, la 'Rojita' a été beaucoup plus poussive samedi à Bucarest contre la Croatie et s'est imposée grâce à un but inscrit dès 20 secondes de jeu par son avant-centre Abel Ruiz.



Un peu plus tôt dans la journée, les Ukrainiens, sans leur star Mykhailo Mudryk laissé au repos, sont difficilement venus à bout de la Roumanie (1-0), grâce à un but contre son camp roumain en toute fin de rencontre.



L'Espagne et l'Ukraine se disputeront la première place du groupe en s'affrontant mardi, tandis que la Roumanie et la Croatie tenteront de ne pas finir l'Euro fanny.

Les choses sont beaucoup moins limpides dans le groupe A, où la Géorgie, autre pays-organisateur, n'en finit pas de surprendre lors de son Euro.



Samedi, elle est revenue de très loin, menée 2-0 au bout de 40 minutes par une séduisante équipe de Belgique, en arrachant finalement un match nul (2-2), poussée par près de 50.000 spectateurs au stade Paichadze de Tbilissi.



Dans l'autre rencontre, le Portugal, finaliste de la précédente édition en 2021, qui n'a pas pu faire mieux que match nul (1-1) face aux Pays-Bas, est au bord du précipice.

Les Portugais doivent impérativement battre la Belgique lors de la troisième journée mardi, tout en comptant sur un résultat positif de la Géorgie (victoire ou match nul) face aux Pays-Bas.