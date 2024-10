Estelle Youssouffa, députée française: Une nouvelle ère s’ouvre dans la relation Maroc-France

14/10/2024

La députée française Estelle Youssouffa a salué la nouvelle ère qui s’ouvre dans la relation entre le Maroc et la France. Réagissant au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire d’automne, la députée française, membre de la commission des Affaires étrangères et européennes à l’Assemblée nationale, s’est félicitée des perspectives nouvelles des relations entre les deux pays.



Sur son compte X, elle a indiqué que les mots de SM le Roi Mohammed VI pour remercier le président Emmanuel Macron pour le soutien à la marocanité du Sahara et les applaudissements des parlementaires marocains amis «vont droit au cœur». «Une nouvelle ère s'ouvre dans la relation entre nos deux pays si intimement liés», s’est félicitée la députée de la 1ère circonscription de Mayotte.