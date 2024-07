Essaouira à l'heure des Journées du film hongrois

03/07/2024

Le coup d'envoi des Journées du film hongrois, un événement culturel exceptionnel mettant en lumière la richesse de l'expérience cinématographique hongroise, a été donné, lundi à Essaouira, avec la projection du film "Bad Poems".



Cette manifestation cinématographique, réhaussée par la présence du conseiller de Sa Majesté le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, de l'ambassadeur de Hongrie au Maroc, Miklós Erik Tromler, des diplomates, ainsi que d'autres personnalités du monde de la culture et du cinéma, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Hongrie.



Organisé par l'Association Essaouira-Mogador en partenariat avec l'ambassade de Hongrie à Rabat et en collaboration avec l'Institut national des films de Hongrie, cet événement vise à renforcer les liens entre le Royaume et ce pays.



Intervenant à cette occasion, M. Tromler s'est félicité de "l'excellence des relations entre le Maroc et la Hongrie", mettant l'accent sur l'importance de tels événements pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et consolider les liens d'amitié et de collaboration entre les deux pays.



"Le cinéma est un vecteur puissant de rapprochement entre les peuples", a-t-il relevé, soulignant le rôle crucial de la culture en tant que pont entre les nations, à même de permettre d'enrichir les échanges et de promouvoir les valeurs de diversité et de respect mutuel.



Dans une déclaration à la MAP, M. Tromler a précisé que cette rencontre cinématographique se veut une invitation pour le public marocain à découvrir et à apprécier les différentes facettes du 7ème art et de la culture hongroise.



"A l'occasion de la célébration du 65ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Hongrie, nous organiserons divers événements culturels tout au long de cette année, tels que des expositions variées, des rencontres cinématographiques, des ateliers artistiques et des manifestations musicales", a-t-il ajouté.



Dans cette optique, le diplomate hongrois a exprimé son souhait de voir ces initiatives encourager de nouveaux échanges et collaborations artistiques entre le Royaume et la Hongrie.



"Nous espérons que ces événements permettront de mieux faire connaître la culture hongroise au public marocain et de créer des opportunités de dialogue et de partenariat entre nos artistes et institutions culturelles," a-t-il poursuivi.



"Bad Poems" (Hongrois: "Rossz versek") réalisé par Gábor Reisz et sorti en 2018, est une comédie dramatique qui suit l'histoire de Tamás, un homme de 33 ans qui, après un échec émotionnel, entreprend un voyage introspectif dans son passé pour comprendre ce qui a mal tourné dans sa vie.

A travers une série de souvenirs souvent absurdes et poignants, "Bad Poems" explore les thèmes de la perte, du regret et de la quête de soi.



Avec un style visuel inventif et une narration non linéaire, cette œuvre cinématographique (1h 37min) mêle humour et mélancolie pour offrir un portrait sincère et touchant de la vie et des amours d'un homme en quête de sens.

Bouillon de culture

Spectacle



Le cinéma Espanol de Tétouan abritera ce jeudi un spectacle de guitare et de danse flamenco dans le cadre du Festival Voix de femmes.

Ce spectacle sera animé par un duo féminin formé par Antonia Jiménez à la guitare, et Rosario Toledo pour danser, dans un parfait dialogue musical, incarnant la puissance féminine de la sensation la plus profonde du flamenco, indique l'Institut Cervantès de Tétouan.



Rencontre



L'Institut Cervantès de Tanger organise, le 26 septembre, une rencontre littéraire avec l'écrivain marocain Driss Bouissef Rekab, à l'occasion de la célébration de la Journée européenne des langues.



Cette rencontre, qui verra la participation du traducteur et professeur Gonzalo Fernández Parrilla, sera l'occasion de présenter son roman "Paquita en tierra de moros" et découvrir la relation entre les langues et leur dimension émotionnelle.

Le livre, initialement écrit en espagnol, est un hommage à sa mère espagnole et il ne pouvait pas imaginer s'exprimer dans une autre langue lors d'une conversation avec elle.



Exposition



L'Institut français de Tanger accueille, jusqu’au 20 juillet, une exposition intitulée "Dessine-moi les Jeux Olympiques Paris 2024".



Cette exposition met en lumière une remarquable collection de tableaux réalisés dans le cadre d’un concours artistique. Ce projet est né des actions de coopération linguistique et éducative de l’Institut français de Tanger, en collaboration avec la Direction provinciale de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports de Tanger-Assilah.



Les œuvres exposées sont le fruit du talent et de la créativité des élèves de l’atelier des arts plastiques du Centre d’épanouissement artistique et littéraire de Tanger.

Encadré par le directeur et les enseignants du centre, ce concours, axé sur le thème inspirant des Jeux Olympiques de Paris 2024, a permis aux participants de saisir l’essence et les valeurs des JO à travers leurs pinceaux.



Ces tableaux reflètent non seulement les compétences techniques des élèves, mais également leur capacité à interpréter et à transmettre des émotions et des messages significatifs.

Chaque œuvre raconte une histoire unique, illustrant les festivités imaginées à Paris, et le sport en général, tout en mettant en avant les couleurs des Jeux Olympiques et de la France.