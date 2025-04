23ème Festival international de cinéma d'animation de Meknès

30/04/2025

La 23ème édition du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) aura lieu, du 16 au 21 mai prochain, en mettant l'accent sur l’interaction entre cinéma d’animation et jeu vidéo.



Avec un programme riche et varié, le festival, organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, "s’affirme comme un incontournable du calendrier culturel, réunissant, cette année, les passionnés d’animation et de jeux vidéo".



"Dans un univers où ces deux disciplines s’entrelacent de plus en plus, le festival proposera un forum des métiers innovant, conçu pour favoriser les échanges enrichissants et le partage d’expertise", indique un communiqué des organisateurs, ajoutant que cette plateforme permettra aux participants de rencontrer des professionnels des secteurs de l’animation et des jeux vidéo, à travers des conférences dynamiques et des rencontres interactives qui stimuleront la créativité et les synergies.



Le forum des métiers sera une opportunité de réunir réalisateurs de films d’animation, studios, écoles, développeurs de jeux vidéo et personnalités politiques pour échanger et ouvrir de nouvelles perspectives pour cette industrie.



"Le FICAM 2025 ne sera pas seulement un festival, mais un véritable point de rencontre où l’innovation et la passion s’entremêlent pour faire éclore de nouvelles idées", souligne le communiqué.



"Après le franc succès de la 22ème édition, dédiée au cinéma d’animation italien, cette année, le FICAM s’engage à explorer de manière approfondie les liens qui unissent ces deux univers. Les discussions porteront sur les interactions entre le cinéma d’animation et le développement de jeux vidéo, ainsi que sur la responsabilité sociétale des entreprises dans ces domaines en pleine expansion", explique-t-on.



L’ouverture sera marquée par la projection en avant-première du film "Flow", couronné d’un César et d’un Oscar, avec un palmarès impressionnant au Festival d’Annecy et plus d’un million de spectateurs à l’international.



Le Festival proposera comme à son habitude des masterclasses, des rencontres avec des professionnels internationaux, des projections et des ateliers destinés aux étudiants des grandes écoles et aux passionnés de l’animation.







Bouillon de culture

Festival



"L’université, un espace de diversité et de créativité" est le thème de la 14ème édition du Festival de la créativité de l’étudiant, organisée jusqu'au 30 avril par l’université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech.

Cette manifestation de trois jours traduit l’engagement de l'UCA à promouvoir l’innovation culturelle, à enrichir la vie estudiantine et à valoriser les talents artistiques et littéraires des étudiants.

Le programme de cette édition comprend des concours dans divers domaines (musique, arts plastiques, poésie, audiovisuel, ...), offrant ainsi aux étudiants l’opportunité de développer leur talents.



Photographie



La 2è édition de l’événement artistique "Le mai de la photo" se tiendra, tout au long du mois de mai prochain à Marrakech, sous le thème "Qu’est-ce qui fait communauté ?".

Selon un communiqué des organisateurs, cet événement annuel dédié à la photographie se veut un rendez-vous ouvert à tous, participatif et inclusif.

Organisée par plusieurs institutions culturelles locales, cette manifestation artistique comprend pas moins de 15 expositions photographiques, des projections, des ateliers et des masterclass, outre un concours de photo ouvert aux jeunes.