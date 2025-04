L'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani membre du jury du Festival de Cannes

30/04/2025

L'écrivaine et romancière franco-marocaine Leïla Slimani fera partie du jury de la 78e édition du Festival de Cannes, prévue du 13 au 24 mai prochain, ont annoncé, lundi, les organisateurs.



Le jury aura l’honneur de décerner la Palme d’or à l’un des 21 films en compétition, après "Anora" de Sean Baker remis par le jury de Greta Gerwig, en 2024, indique un communiqué du Festival.



Présidé par l'actrice française Juliette Binoche, le jury de cette édition est composé, outre Leïla Slimani, de l'actrice et cinéaste américaine Halle Berry, de la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia et de l'actrice italienne Alba Rohrwacher.



Le réalisateur, documentariste et producteur congolais Dieudo Hamadi, le réalisateur et scénariste coréen Hong Sangsoo, le metteur en scène et producteur mexicain Carlos Reygadas et l'acteur américain Jeremy Strong font également partie du jury.

Le palmarès sera révélé le 24 mai prochain lors de la cérémonie de clôture, d'après la même source.



Leïla Slimani a publié son premier roman en 2014 aux "Éditions Gallimard", "Dans le jardin de l'ogre", remarqué par la critique et proposé pour le Prix de Flore 2014. Son deuxième roman, également chez Gallimard, "Chanson douce", a obtenu le prix Goncourt 2016 et le Grand Prix des lectrices Elle 2017. Il est adapté au cinéma en 2019, avec Karin Viard et Leïla Bekhti.



Elle publie ensuite trois autres romans aux "Editions Gallimard": "Le Pays des autres" (Grand Prix de l'héroïne Madame Figaro 2020), "Regardez-nous danser" et "J'emporterai le feu".

Leïla Slimani est également l'auteure de récits, d'essais et de bandes dessinées. Elle a reçu en 2020 le Prix Simone de Beauvoir pour son combat pour les droits des femmes. En 2024, elle coécrit la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques auprès de Thomas Jolly.