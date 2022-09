En dépit du nul blanc, le Onze national a rendu une copie rassurante devant le Paraguay

29/09/2022

Le Onze national s’est contenté du nul blanc face à son homologue paraguayen pour le compte d’un match amical disputé mardi au stade Benito Villamarin à Séville. Second match test en l’espace de quatre jours pour la sélection du Maroc qui avait surclassé vendredi dernier à Barcelone l’équipe du Chili par deux à zéro, buts de Soufiane Boufal sur penalty et Abdelhamid Sabiri. Si le Chili se présentait comme une équipe en pleine reconstruction, face au Onze paraguayen, la situation a été autre. Un sparring-partner d’un calibre beaucoup plus huppé, optant pour un jeu aussi athlétique qu’hermétique, ce qui a constitué un bon test pour Hoalid Regragui et ses poulains. Abordant la partie pied au plancher, les joueurs de l’EN ont beau manœuvré sur tous les flancs dans l’espoir de déstabiliser une arrière garde qui tenait bon. Sur des actions savamment construites, l’équipe du Maroc aurait pu débloquer la situation par l’entremise de Rayane Mmae ou Azzedine Ounahi. Le résultat escompté n’a pas suivi, mais il faut dire que les Lions de l’Atlas n’ont pas lâché prise, se créant d’autres opportunités lors du second half dont la plus en vue reste le tir de Hakim Ziyech repoussé par le poteau. Le score en restera là, issue qui sanctionnera les débats de ce match dont les leçons seront tirés par le sélectionneur Hoalid Regragui qui, faute de temps, s’est trouvé dans l’obligation de cerner son équipe, ne procédant qu’à peu de changements dont deux au début de la partie : l’entrée d’Amine Harit et Rayane Mmae qui ont relevé respectivement Selim Amallah et Youssef En Nseyri, toujours sous les feux des critiques au vu de ses prestations en deçà des attentes mais qui continue de bénéficier du soutien du sélectionneur qui a indiqué que l’attaquant du FC Séville serait en partance pour le Mondial, alors que bon nombre de personnes voudraient voir Abderrazak Hamdallah au sein de l’équipe version Hoalid. Il y a lieu de signaler qu’avant l’entame des phases finales de la Coupe du monde au Qatar, le 20 novembre prochain, la sélection marocaine pourrait jouer deux autres matches amicaux les 13 et 17 du mois précité, sachant que la liste définitive des 26 joueurs devrait être rendu avant la date limite du 14 novembre. D’ici là, Hoalid Regragui aura monté son équipe devant comporter seuls les meilleurs éléments susceptibles d’apporter un plus lors de cette échéance majeure de la FIFA que le Maroc disputera pour la sixième fois après les éditions mexicaine en 1970 et 1986, américaine en 1994, française en 1998 et russe en 2018. Au Mondial qatari, l’équipe nationale évoluera au groupe F et sa première sortie sera contre la Croatie (23 novembre), la seconde face à la Belgique (27 novembre), alors que le troisième match aura lieu devant le Onze canadien, le 1er décembre.