Employabilité des jeunes : SG Social Impact Fund lance un appel à projets

24/06/2024

L’OPCVM à vocation sociale et solidaire au Maroc, SG Social Impact Fund, créé par Société Générale Maroc, annonce le lancement de son 2ème appel à projets axé sur l’employabilité et l’autonomisation des jeunes.



Cet appel à projets vise à soutenir les associations engagées dans le domaine de l’employabilité des jeunes, en leur offrant un soutien financier et un accompagnement sur une durée de deux à trois ans, pour les aider à accroître leur impact et les préparer à une transition vers une diversification de leurs sources de financement, à long terme, indique un communiqué de Société Générale.



Les associations éligibles peuvent proposer des projets visant à favoriser l'emploi des jeunes à travers notamment des programmes de formations professionnelles adaptées aux besoins du marché, des projets favorisant l'inclusion socio-économique des jeunes en difficulté et des initiatives innovantes promouvant l'épanouissement et l'engagement des jeunes sur le marché du travail, précise le communiqué.



Ces projets peuvent également porter sur le développement de compétences professionnelles et soft skills pour améliorer l'employabilité, l'accompagnement pour l'accès au premier emploi et à l'entrepreneuriat, ainsi que l'assistance en phase de post-lancement de projets d'entrepreneuriat, ajoute la même source.



Les associations opérant dans ce domaine sont invitées, du 24 juin 2024 au 09 septembre 2024, à soumettre leurs initiatives en ligne sur https://sg-socialimpactfund.com/associations/



"Société Générale Maroc contribue au développement des associations de taille intermédiaire, acteurs clés au service de la société, en soutenant leurs initiatives solidaires", a indiqué Ahmed El Yacoubi, Président du Social Impact Board, cité par le communiqué.



Et de relever que le SG Social Impact Fund "s'inscrit la démarche RSE de Société Générale Maroc visant à avoir un impact positif, durable et équitable".



Le SG Social Impact Fund présente la particularité de reverser intégralement ses dividendes à des associations. Il a pour objectif le renforcement des capacités des associations marocaines de taille intermédiaire, œuvrant pour le développement du capital humain.



Il contribue ainsi au renforcement du tiers secteur et favorise un environnement propice à l'épanouissement des individus, conformément aux orientations stratégiques du Nouveau Modèle de Développement.



Composé de titres obligataires peu sensibles aux variations de taux, le fonds protège les capitaux placés par les investisseurs (institutionnels, entreprises ou personnes physiques) et constitue un puissant vecteur de responsabilité sociale et citoyenne, notamment pour des entreprises soucieuses de dynamiser leur démarche RSE, en apportant leur contribution à l’action de la société civile.