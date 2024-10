Digital Trends : 61% des annonceurs intègrent l’IA dans leur quotidien

11/10/2024

Près de 61% des annonceurs marocains font recours à l'intelligence artificielle (IA) dans leurs activités quotidiennes, selon l'édition 2024 de l'étude "Digital Trends", a révélé mercredi à Casablanca le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) lors d'un panel dans le cadre du 6ème African Digital Summit.



Cette étude, basée sur un sondage auprès d'entreprises marocaines, montre que l'adoption de l'IA par les investisseurs marocains a augmenté de 24% en 2024, atteignant ainsi 61%, contre près de 41% l'année précédente, a indiqué la vice-présidente du GAM, Sakina El Fares, lors du panel intitulé "Digital Trends Results: Digital Transformation and AI: Their Impact on Moroccan Advertisers and Beyond."



A cet égard, Mme El Fares a mis en exergue le saut "assez important" et "très qualitatif" en matière d'utilisation de l’IA par les annonceurs marocains, notant que l’exploitation des outils avancés de l’IA se fait généralement en deux différentes manières, rapporte la MAP.

"Pour accompagner cette dynamique de digitalisation, certaines entreprises intègrent l'IA en interne, tandis que d'autres externalisent leurs solutions numériques", a-t-elle expliqué, précisant que ces deux approches représentent chacune environ un tiers des réponses au sondage.



Selon les résultats de l’étude, les entreprises adoptent l'IA principalement pour sa rapidité d'exécution, permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, ainsi que pour réduire les coûts et améliorer l'expérience client, a soulevé Mme El Fares.

Pour sa part, le vice-président de MDI-Insightek, Nabil Abouzaid, a affirmé que les entreprises utilisant l’IA tendent à améliorer leur efficacité opérationnelle et à optimiser les ressources humaines et financières.



Cependant, plusieurs obstacles freinent encore l’exploitation efficace des avantages de l’IA, a noté M. Abouzaid. Selon l’étude, les principaux défis sont la complexité d’intégration de l’IA dans les systèmes internes des entreprises et le manque de compétences spécialisées. Il a, ainsi, souligné l'importance de développer le secteur numérique et de renforcer les compétences nécessaires pour soutenir la transition vers l’ère de la digitalisation, tout en intégrant des modèles avancés de l’IA dans les activités quotidiennes.



Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'African Digital Summit vise à rapprocher les acteurs du secteur digital à travers le continent, tout en explorant les opportunités et défis posés par l'intégration de l'IA.



Depuis son lancement en 2014 par le GAM, ce sommet est devenu une véritable plateforme d'échange et de networking, réunissant marques, annonceurs et startups pour une immersion complète dans les dernières tendances du digital.