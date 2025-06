PME au Maroc : Entre potentiel immense et défis persistants

29/06/2025

Moteur de l’économie marocaine, les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle stratégique dans la dynamique de développement économique et social du Royaume, malgré les défis persistants limitant leur plein potentiel.



Dans cette optique, la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) célébrée le 27 juin de chaque année depuis 2017, a constitué une occasion pour mettre en lumière leur rôle stratégique dans la croissance et la création de l’emploi, une reconnaissance qui s’applique pleinement au contexte marocain.



Selon les données de l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME), ce segment représente un pilier incontournable du tissu entrepreneurial, avec 93% du tissu économique.



Dans le détail, les MPME marocaines emploient à elles seules plus de 73% de la main-d’œuvre du secteur privé, et contribuent à environ 30% du PIB national, illustrant leur poids économique.



En 2023, plus de 69.000 entreprises ont été créées, avec une prédominance des très petites entreprises (TPE), selon la même source.



Cependant, derrière ce dynamisme entrepreneurial, se cache une réalité marquée par des vulnérabilités structurelles, avec près de 80% des TPE ne dépassent pas cinq ans d’existence.



Les obstacles récurrents concernent notamment l’accès au financement, la complexité des procédures administratives, le manque d’accompagnement structuré, ainsi qu’un retard dans la transformation numérique, rapporte la MAP.



Face à ces défis, les autorités ont déployé plusieurs programmes structurants pour accompagner et renforcer la résilience des PME.



Il s’agit notamment de Intelaka, lancé début 2020 en faveur du financement de projets entrepreneuriaux, bénéficiant à plus de 50.000 porteurs de projets.



S'y ajoute Forsa, programme lancé en 2022, qui s’est fixé comme objectif de démocratiser l’accès au financement à travers une approche d’accompagnement et de prêt d’honneur. En deux éditions, plus de 20.000 projets ont été soutenus, avec une priorité accordée aux jeunes, aux femmes et aux porteurs de projets en milieu rural.



L’Agence Maroc PME, quant à elle, joue un rôle de levier dans le renforcement de la compétitivité industrielle. Entre 2020 et 2023, Maroc PME a accompagné plus de 6.700 projets, générant un investissement global de 13 milliards de dirhams et contribuant à la création de plus de 133.000 emplois directs et indirects.



En parallèle, plusieurs réformes structurelles ont été engagées, dont la révision du Code des marchés publics pour faciliter l’accès des PME à la commande publique, la dématérialisation des procédures de création et de gestion d’entreprise via la plateforme “CRI Invest”, ainsi que la loi sur le statut de l’auto-entrepreneur, qui a permis l’intégration de plus de 370.000 personnes dans le circuit formel depuis sa mise en œuvre.



Malgré ces efforts, l’intégration des PME dans les grands écosystèmes industriels reste faible. Les chaînes de valeur dominées par les grandes entreprises (automobile, aéronautique, textile…) laissent peu de place aux petites structures.



Pour renforcer leur contribution au développement durable du Maroc, il est essentiel de poursuivre les réformes, d’amplifier les mesures d’accompagnement, et de renforcer l’inclusion territoriale et sectorielle de ces acteurs clés de l’économie nationale.



En plus, face à un contexte mondial marqué par les transitions technologiques, climatiques et énergétiques, les PME marocaines sont appelées à jouer un rôle croissant dans les secteurs d’avenir, à condition d’être accompagnées dans la digitalisation, l’économie verte et l’innovation.



La célébration de la Journée internationale des MPME se veut ainsi l’opportunité de rappeler que, derrière chaque petite entreprise, se cache un projet de vie, un emploi ou une famille.