Taux directeur inchangé : BAM poursuit son orientation accommodante

29/06/2025

La décision de Bank Al-Maghrib (BAM) de maintenir inchangé son taux directeur à 2,25% s’inscrit toujours dans le cadre d’une politique de fond accommodante visant à soutenir prioritairement la croissance économique, selon Attijari Global Research (AGR).



Le choix de BAM d'opter pour le statut-quo lors de sa 2ème réunion de politique monétaire de l’année 2025, est en ligne avec le consensus du marché et tient compte des récentes évolutions géopolitiques, indique AGR dans son récent "Research Report - Fixed income", notant que cette pause monétaire est soutenue par un contexte désinflationniste au Maroc.



Et de rappeler qu'il s'agit du 1er statu quo de l’année 2025 après 2 baisses successives en décembre 2024 et en mars 2025 de 25 points de base chacune.



En effet, les prix à la consommation poursuivent leur détente à +0,7% en avril et +0,4% en mai bien en dessous de l’objectif de stabilité des prix fixé à 2%, souligne la note.



Parallèlement, l’inflation sous-jacente confirme à son tour cette tendance en s’établissant en dessous des 1,1% en mai 2025.



Par ailleurs, la désinflation au Maroc se confirme confortant davantage BAM dans son pivot monétaire accommodant initié en juin 2024 et actant la transmission des mesures désinflationnistes de l’État et la politique monétaire restrictive menée par BAM jusqu’en mars 2024 pour mieux contrôler la flambée des prix au niveau national.



L’inflation, quant à elle, a été revue à la baisse pour la 5ème fois consécutive pour 2025 à 1% contre 2% précédemment dans un contexte international chahuté qui demeure marqué par de très fortes incertitudes.



En outre, l’inflation poursuivrait son chemin baissier vers 1,8% en 2026, soit un niveau en ligne avec l’objectif de stabilité des prix de la Banque centrale.



Au vu des anticipations inflationnistes rassurantes, de la soutenabilité des finances publiques et de la bonne tenue des principaux indicateurs d’échange extérieurs, BAM marquerait davantage son soutien à l’économie lors de ses prochaines réunions en 2025.



Cependant, BAM possède toujours une marge de manœuvre intéressante lui permettant de procéder à une nouvelle baisse de son taux directeur à 2% d’ici la fin de l’année 2025, selon les experts d'AGR.