Démission en vue du bureau directeur du Raja

18/05/2022

Le bureau directeur du Raja de Casablanca, section football, a tenu lundi une réunion, consacrée à l’examen de nombreux points, dont la situation difficile que traverse le club. Au terme de cette réunion, le bureau directeur a décidé de jeter l’éponge à l’issue de la saison en cours, appelant à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, en vue d’élire un nouveau comité devant diriger le club. "Après avoir échangé des points de vue entre les membres du bureau directeur et examiné les répercussions de la situation exceptionnelle actuelle dans laquelle vit le club et tenant compte de l'intérêt supérieur de l'équipe, le bureau directeur a décidé de présenter sa démission collective à la fin de saison sportive en cours et de convoquer une assemblée générale élective", fait savoir le communiqué du Raja. Au Raja, ça chauffe depuis un bon bout de temps et les choses se sont empirées davantage, surtout après la défaite du club à Khouribga devant le RCOZ, bon dernier du concours. Une déroute qui a fait réagir le coach du club, Rachid Taoussi, qui a attaqué des franges de supporteurs qui ne manquent aucune occasion pour s’en prendre à certains joueurs qui, à leur regard, doivent changer de cieux. Reste à savoir que le Raja garde ses chances intactes en Botola, tout comme en Coupe du Trône où il est qualifié au tour des quarts de finale où il aura à croiser le fer avec le Wydad. Il convient de rappeler en dernier lieu que le seul tableau raté par le Raja cette saison est la Ligue des champions d’Afrique. Dans cette épreuve, les Verts ont été éliminés au stade des quarts de finale par l’équipe égyptienne d’Al Ahly, adversaire du Wydad en finale de la LDC prévue le 30 courant au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.