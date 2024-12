Cyber Security Day 2024 : Une seconde édition réussie

02/12/2024

Un concours de hacking intitulé "Capture The Flag" a permis de tester les compétences des participants dans le cadre de scénarios réalistes

Le spécialiste en solutions de cybersécurité au Maroc, Cyberforces, a signé une seconde édition très réussie du Cyber Security Day 2024, événement incontournable qui s'affirme comme une plateforme stratégique pour les acteurs de la cybersécurité au Maroc.Organisée le 28 novembre dernier en partenariat avec Wavestone, avec le soutien de Fortinet, Dell Technologies, Palo Alto Networks et INEOS, cette journée a exploré le thème crucial : "De la résilience à l'accélération : quelles priorités pour le Maroc face aux cyber-menaces en 2025 ?", indique un communiqué de Cyberforces.Cette édition a rassemblé une diversité d'experts, décideurs, chercheurs et représentants de grandes organisations publiques et privées, tous venus débattre des priorités pour faire face à des menaces toujours plus sophistiquées. L'événement a été conçu comme un espace d'échanges approfondis, avec des keynotes percutantes sur les tendances actuelles, des panels interactifs impliquant des géants technologiques mondiaux et des ateliers pratiques dédiés aux nouvelles technologies, rapporte la MAP.En parallèle, un concours de hacking intitulé "Capture The Flag" a permis de tester les compétences des participants dans le cadre de scénarios réalistes, tandis que les sessions de networking ont encouragé la collaboration au sein de la communauté.L'intelligence artificielle, le cloud, les environnements technologiques opérationnels (OT) et l'Internet des objets ont constitué le cœur des discussions. Parmi les interventions marquantes, Reda Bakkali, CEO de Cyberforces, a souligné l'ampleur des défis actuels en déclarant : "Avec un coût mondial dépassant les 8.000 milliards de dollars, la cybersécurité est un enjeu critique. L'essor de l'IA amplifie ces menaces, mais nous pouvons transformer les défis en opportunités grâce à des approches holistiques et innovantes".Il a également mis en lumière les succès de l'année pour Cyberforces, marqués par les certifications de haut niveau obtenues par Cyberforces auprès de Palo Alto Networks et Fortinet.Selon Romain Fouchereau, Senior Research Manager chez IDC, le Maroc a subi pas moins de 52 millions de cyberattaques en 2023, principalement dues à des vulnérabilités humaines et techniques. Il a insisté sur l'importance de déployer une architecture "zero-trust" et de renforcer la sécurité des actifs cloud pour répondre aux menaces croissantes, tout en intégrant une culture de cybersécurité au sein des organisations.La journée a aussi mis en avant les initiatives des secteurs public et privé pour renforcer leur résilience face à la digitalisation massive. Bouziane Bekkioui, directeur des Systèmes d'information et de la transformation digitale au sein de Poste Maroc, a rappelé que cette transition numérique rapide expose les systèmes informatiques à des vulnérabilités accrues.Abdelali Hammadi, directeur de la transformation digitale aux Domaines agricoles, a, quant à lui, détaillé les mesures innovantes prises dans le secteur agricole, notamment la segmentation des accès et le recours à des sauvegardes physiques hors ligne pour parer aux cyberattaques.Pour sa part, Florian Pouchet, Partner cybersécurité chez Wavestone, a mis en lumière la position du Maroc sur la scène africaine. Avec le plus grand nombre d’attaques hebdomadaires en Afrique, le pays est également classé 15ème à l'échelle mondiale pour les cyberattaques. Pourtant, il se distingue par sa maturité en cybersécurité, se hissant au rang de Tier 1 dans l'indice mondial 2024.En outre, l'événement a abordé des perspectives prometteuses offertes par l'intelligence artificielle générative. Si cette technologie soulève de nouvelles menaces telles que les malwares et les deepfakes, elle constitue aussi une opportunité réelle pour améliorer les capacités de détection et d'analyse.De son côté, Mohamed Tazi, RSSI d'Attijariwafa Bank, a mis l'accent sur le rôle central de la sensibilisation humaine dans un secteur bancaire fortement ciblé par le phishing et les malwares.Alors que le Maroc s'apprête à relever des défis majeurs, notamment avec l'accueil de la Coupe du monde en 2030, le Cyber Security Day s'est affirmé comme un rendez-vous stratégique pour anticiper et renforcer les capacités de résilience face à une menace cyber en constante évolution.Cette édition clôture une année marquée par des avancées significatives, consolidant le Maroc parmi les leaders africains en cybersécurité.